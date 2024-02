Homofile får likevel ikke gi blod nå – utsatt på ubestemt tid

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Likestilling i blodbankene mellom heterofile og homofile er utsatt på ubestemt tid.

I 2017 fikk menn som har sex med menn gi blod for første gang i Norge, men med strenge krav.

Folkehelseinstituttet har vurdert at karantenetiden på seks måneder siden siste nye sexpartner, som gjelder for heterofile, er lang nok også for homofile.

Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet skal se videre på saken.

Fagfolk ved blodbankene uttrykker skepsis og mener beslutningen er tatt på et politisk grunnlag.

Det er usikkert når endringen vil bli innført, og helsedirektøren vil ikke gi noen ny dato. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Dette er ei gruppe som har venta lenge for å kunne bidra til samfunnet gjennom å gi blod.

Det sier Hilde Arntsen som er leder av foreninga FRI.

I 2017 fikk menn som har sex med menn gi blod for første gang i Norge. Men kravet var at de ikke kunne ha hatt sex med noen på ett år.

Det gjorde det i praksis umulig for homofile å gi blod.

Samtidig har andre vestlige land kutta ned på karantenetida, og innført ny testing, fram til det har blitt likestilling i blodbankene deres.

I fjor sommer gikk helse- og omsorgsministeren og helsedirektøren sammen. De fortalte at homofile endelig skulle få gi blod på lik linje med heterofile.

Men nå veit ikke myndighetene når det faktisk blir gjennomført.

Les også Nordmenn er for dårlige til å gi blod

Mer komplisert

– Vi trodde kanskje at jobben blei enklere enn den viste seg å være, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet sa at homofile skulle få gi blod på lik linje med heterofile. Foto: Lars Os / NRK

I forkant av beslutninga i fjor gikk Folkehelseinstituttet gjennom det smittevernfaglige rundt om menn som har sex med menn skulle få gi blod.

De kom fram til at karantenetida på seks måneder sia siste nye sexpartner, som gjelder for heterofile, er lang nok også for homofile.

De mente det heller ikke var nødvendig å innføre nye tester. For i tillegg til karantene, er de som blir gjort i dag nok til å avsløre for eksempel mulig hivsmitte. Men de foreslo å legge inn nye spørsmål til spørreskjemaet som blodgivere må svare på.

De siste ti årene har det blitt stadig færre blodgivere i Norge. Foto: Helena Rønning / NRK

– Vår vurdering er basert på at menn som har sex med menn, og som lever i gjensidige, monogame forhold, ikke har spesielt økt risiko for seksuelt overførbare infeksjoner sammenligna med personer i stabile, heterofile forhold.

Det sier avdelingsdirektør Anne-Marte Bakken Kran i FHI.

Hun legger til at de ikke har vurdert det blodbankfaglige i saken, og det er Helsedirektoratet som skal gjøre ei helhetlig vurdering.

Nå beklager helsedirektøren at direktoratet ikke sjekka skikkelig med blodbankene.

– Vi burde forankra dette bedre med fagmiljøene, sier Guldvog.

Også Helse- og omsorgsdepartementet varsler at de skal se videre på saken.

– Vi har blitt orientert om forsinkelsen, og kalt inn har blant annet Helsedirektoratet og FHI til et møte for å bli orientert om dette og veien videre, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng.

Skepsis

Fagfolka ved blodbankene sier de ikke blei lytta til før helseministeren og helsedirektøren bestemte at homofile skal få gi blod.

– Beslutninga er tatt på et politisk grunnlag, skriver overlege Lise Sofie Nissen-Meyer ved blodbanken i Oslo i en e-post.

Hun forteller at de som får gi blod i Norge i dag er valgt ut fordi de er spesielt friske og har lav risiko for smitte gjennom blodet.

Nissen-Meyer og tre kollegaer fra blodbankene har på oppdrag fra transfusjonstjenestens kvalitetsråd laga ei faglig vurdering av muligheten for å la homofile gi blod.

Lise Sofie H. Nissen-Meyer er leder for blodbanken ved Oslo universitetssykehus. Foto: Nadir Alam / NRK

De anbefaler å vente med å innføre denne endringa i Norge til vi har data fra andre land. Blant annet om åssen det har gått der de har mer testing og enda spørreskjemaet. Det er usikkert når dette kan være klart.

Nissen-Meyer sier at pasienter ikke bør utsettes for en eventuell økt smitterisiko for å gjøre ei ny gruppe til mulige blodgivere.

– Det er i strid med blodbankenes vel etablerte «føre var»-prinsipp.

Hva skal til? Ekspander/minimer faktaboks Hva skal til for at det blir like trygt at menn som har sex med menn gir blod som at heterofile gjør det? Dette svarer Lise Sofie H. Nissen-Meyer: Enten: Innføring av standardiserte spørsmål som i store studier viser seg egna til å skille mellom menn som har sex med menn med høy og lav risiko. Dessverre er det ingen slike studier pågående så langt vi kjenner til.

Og/eller: Flere forskningsstudier fra land som har åpna opp, gir kunnskap om hvor viktig ekstra testing kan være. Her er syfilistest en mulig markør for blodsmitte med virus eller bakterier vi ikke tester for, og kan potensielt erstatte endringer i spørreskjema. Både egnethet for formålet og belastning på blodgivergruppa med ekstra testing og dermed flere falske positive tester som må følges opp, må med i den vurderinga.

Og/eller: Innføring av intensivert testing (for hiv og hepatitt) for å redusere den økte risikoen for kjente virus. De samme vurderingene av kostnad for totalgruppa av blodgivere i forhold til nytte for pasientene må gjøres her.

Og/eller: Andre tiltak som reduserer smitterisiko til pasienter, som virusdrepende behandling av blodet.

Trygghet

– Vårt mål er ikke å ekskludere grupper. Vårt mål er å minimere risikoen for de som skal motta blod, og gjøre det tryggest mulig for blodgivere.

Det sier Einar Kristoffersen ved Haukeland sjukehus i Bergen.

Einar Kristoffersen er leder for blodbanken i Bergen. Foto: Ingfrid Hole Fossåskaret / NRK

Han mener det ennå ikke er laga et system for å få til den kombinasjonen.

– Vi må få på plass de verktøyene vi trenger for å velge givere sånn at vi er sikre på at det blodet som skal gis til pasienter er like trygt etter endringa som det er i dag.

Du kan ikke gi blod hvis du: Foto: Helse Bergen Ekspander/minimer faktaboks Ikke er frisk. Er under 18 år. Veier under 50 kg. Bruker medikamenter fast. Mulige unntak er p-piller, noen blodtrykksmedisiner, allergimedisiner og midler mot lavt stoffskifte. Har hjerte-, lever- eller lungesykdom, eller har hatt blødningstendens, alvorlige allergiske reaksjoner eller kreft. Bruker eller har brukt narkotiske midler som sprøyter. Hvis du har hatt seksuell kontakt med en person som har bruk dette, får du minimum 6 mnd. karantene. Har oppholdt deg i land der malaria har stor utbredelse i minst seks måneder. Er født i Amerika sør for USA, har en mor født i disse landene eller fått blodoverføring i disse landene, på grunn av mulig forekomst av T. Cruzi. Har oppholdt deg i over 5 år til sammen i Afrika sør for Sahara. Menn som har hatt sex med menn siste året. Personer som har prostituert seg siste året. I tillegg til kriteriene som er nevnt ovenfor finnes det mange andre kriterier som utelukker for blodgivning, enten permanent eller midlertidig. Blodbanken gir ytterlige informasjon ved fremmøte eller du kan ta kontakt hvis du lurer på noe. Les en fullstendig liste hos Røde Kors. Denne listen er hentet 12.07.22.

I FRI er de utålmodige, sjøl om de også er opptatt av at dette blir gjort på en skikkelig måte.

– Vi hadde ønska at man hadde kommet lenger i den prosessen, sier Hilde Arntsen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier han regner med å følge råda fra blodbankene om å vente. Og nå tør ikke helsedirektøren svare på når det kan bli likhet mellom homofile og heterofile.

– Nå har jeg gått for langt i å love det en gang, og jeg kommer ikke til å gjøre det igjen. Vi kommer til å bruke den tida som er tilstrekkelig.