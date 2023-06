– Det er en myte blant både helsepersonell og kvinner som har sex med kvinner at man ikke kan man få kjønnssjukdommer om man er lesbisk. Men det stemmer jo ikke, sier Marit Myreng.

Hun jobber som sjukepleier ved Sex og samfunn i Oslo.

Myreng forteller at kjønnssjukdommer kan smitte blant annet via munnsex, fingring og sexleketøy.

Rolf Martin Angeltvedt i Helseutvalget forteller at også noen leger er overbevist om at myten er sann. Derfor skal de ha ei kampanje i sommer for å få flere kvinner til å teste seg for kjønnssjukdommer.

Rolf Martin Angeltvedt jobber for å spre informasjon om seksuell helse til skeive. Foto: Alexandra Gjerlaugsen

– Det nye er at man skal teste seg i alle kroppsåpninger. For disse infeksjonene trives i rumpa, i penis eller vagina og i halsen.

Men det finnes ting man kan gjøre for å begrense smittefaren.

Slikkelapp

– Som helsepersonell må jeg anbefale slikkelapp ved oralsex eller rimming, sier Myreng ved Sex og samfunn.

Marit Myreng underviser både elever og voksne om sex, prevensjon og kjønnssjukdommer. Foto: Privat

Slikkelapp er en firkanta bit av lateks som du legger på området du vil bruke munnen på. Du må holde den på plass mens du har sex.

Slikkelappen skal hindre smitte mellom slimhinner, men ifølge Myreng er effekten av å bruke lappen ikke så godt dokumentert. Det er rett og slett ikke forska så mye på det.

– Dersom man ønsker å være så godt beskytta som mulig, så burde man bruke det uansett. Sjøl om noen synes det er upraktisk. For funksjonen er jo der.

Slikkelapp kan beskytte mot for eksempel klamydia-bakterien. Foto: NRK

Hun kan heller ikke tilby lappene til folk som kommer innom klinikken til Sex og samfunn i Oslo. For de får ikke penger til å kjøpe dem inn.

– Det noen av de som har brukt slikkelappen forteller, er at den ikke er særlig sexy å bruke. Som at man bare har tenkt funksjon da man laga den, og ikke situasjon.

Angeltvedt i Helseutvalget forteller at slikkelapp også kan brukes av menn for å unngå å få halsbetennelser eller bakterier i halsen når man rimmer.

God hygiene hjelper

En annen måte kvinner som har sex med kvinner kan redusere risikoen for smitte er at man klipper neglene og har reine hender.

– Det beskytter både deg sjøl, og andre mot kjønnssjukdommer. Og man skal helst ikke bytte sexleketøy. Men gjør man det så bør man bruke kondom på de, sier Myreng

Man kan også bruke engangshansker hvis man skal fingre eller fiste partneren sin.

I tillegg har hun et generelt råd for å forebygge livmorhalskreft.

– Har du en livmorhals, bør du ta ei celleprøve, uansett hvor mye skjeden er i bruk.

Angeltvedt er enig.

– HPV-viruset, som er en forutsetning for å få livmorhalskreft, er like eller mer vanlig blant kvinner som har sex med kvinner, enn kvinner som bare har sex med menn.

Det er altså gode grunner til å finne beskyttelse som passer for seg.

– Beskyttelsen som er lur for deg å bruke, må være ut fra hva slags type sex du har. Har du penis, bør du bruke kondom uansett hva slags legning du har, og hva du definerer deg som, sier Myreng.

Kondomer

For homofile og menn som har sex med menn er kondom den aller viktigste metoden for å beskytte seg mot alle typer kjønnssjukdommer.

– Vi er jo ikke supergode i Norge på å bruke kondom. Det gjør at tallene for blant annet klamydia er relativt høye, og at vi så en klar økning i gonoré i vinter, sier Myreng.

Kondomet er det beste redskapet for å unngå kjønnssykdommer. Det kan også klippes opp og brukes som slikkelapp. Foto: Erlend Lånke Solbu/Susanne Stubberød Rom / NRK

Hun sier at om man ikke har vært god på å bruke kondom før, så er dette et godt tidspunkt å starte på.

Angeltvedt i Helseutvalget sier det aller viktigste er at man ikke har ubeskytta analsex. For dette gir størst risiko for hiv og andre kjønnssjukdommer.

En av tingene stiftelsen gjør er å dele ut gratis kondomer ved Sognsvann i Oslo.

– Jeg var der for to uker sia og fylte på 4.000 kondomer. Nå var jeg oppe og fylte på 2000 til. Så det en del som faktisk bruker kondomer, forteller han.

Det går også an å skaffe seg gratis kondomer på nettet.

Myreng har også et annet råd om du skal ha sex med noen du ikke kjenner. Spesielt hvis du møter noen ute på byen.

– Bruk eget glidemiddel. Glidemiddelet kan være «spika». Det er ei klar anbefaling, for det er ikke så mange som veit at det går an.

«Spiking» er når noen har tilsatt for eksempel GHB eller andre rusmidler til drinker eller glidemiddel for å dope deg ned.

I tillegg bør du alltid teste deg for klamydia etter å ha hatt ubeskytta sex med en ny partner. På den måten kan du hindre at du smitter noen seinere. Anbefalinga om testing gjelder alle under 25 år, uansett legning, kjønn eller symptomer.

Forebygging mot hiv

– Sjøl om hiv er en sjelden sjukdom i Norge i dag, forteller mange at man fortsatt får hivangsten nærmest som en velkomstgave når man kommer ut. Det å være skeiv mann eller homofil er fortsatt sterkt forbundet med hiv, sier sjukepleieren.

Men i dag er behandlingene som finnes så gode at du kan ha sex uten å bekymre det for at du skal smitte andre, forteller Myreng.

– Derfor trur jeg at det verste med å få en hivdiagnose i Norge i dag er ikke nødvendigvis sjukdommen i seg sjøl. Det verste er stigmaet rundt.

Det er få nye tilfeller av hiv hvert år, og det finnes også medisiner som beskytter mot hiv.

Pep er en fire ukers kur som skal hindre at hivviruset klarer å komme seg inn i cellene dine, etter at du kan ha blitt smitta. Hvis du mistenker at du har vært utsatt for hivsmitte, så skal du kunne få medisinene via legevakta eller akuttmottaket.

– Dersom man har hatt ubeskytta samleie med noen som har kjent eller høy risiko for hiv så kan man anbefale pep. Men det er viktig å starte opp før det har gått 72 timer.

Aller best virkning har medisinen om du tar den innen fire timer.

I tillegg har du prep. Det er tabletter du tar daglig eller i perioder, for å forebygge hivsmitte. I Norge er det i hovedsak aktuelt for menn og transmenn som har sex med menn, ifølge Myreng.

Disse blå pillene reduserer risikoen betraktelig for å få hiv sjøl om du har ubeskytta analsex. Illustrasjon: NRK

– Prep kan man for eksempel få hvis man har ubeskytta analsex, eller ruser seg i forbindelse med sex. Da kan kondomet glippe. Da kan sexen man har også være røffere, sier sjukepleieren.

Også heterofile som reiser til land hvor mange har hiv kan få prep, skriver HivNorge.

Men det er ei bakside ved at medisinene har blitt så gode, forteller Rolf Martin Angeltvedt i Helseutvalget.

– Utfordringa med prep er at den fremmer kondomfri sex som bidrar til spredning av infeksjoner som syfilis, gonoré og klamydia. Sjøl om disse kan behandles, utgjør de en folkehelseutfordring for våre målgrupper, sier han.