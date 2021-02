Menn som har sex med menn må fortsatt være ett år i sex-karantene før de får gi blod

Nikolai Krohne er én av dem som ikke får lov til å gi blod i Norge, selv om han er frisk, veier over 50 kilo og er i et fast forhold.

Partneren hans er nemlig mann.

– Jeg dro og bestilte blodgivningstime. Så fant jeg ut at jeg ikke var velkommen, dessverre. Det Norge driver med er diskriminering i mine øyne, sier Krohne.

Ett års sex-karantene

Det er flere år siden han ble klar over dette og begynte å engasjere seg i tematikken. Men loven er fortsatt den samme:

Homofile menn i Norge får bare være blodgivere hvis de ikke har hatt sex med en annen mann på minst 12 måneder.

Dette gjelder altså like fullt for Krohne og andre som har hatt sex kun med kjæresten sin.

KAN IKKE GI BLOD: Nikolai Krohne ville gjøre en god gjerning og gi blod. Men de norske retningslinjene ekskluderer ham. Foto: Privat

Heteroseksuelle får derimot gi blod så lenge de ikke har byttet sexpartner de siste seks månedene. Mange ser på dette som diskriminerende, og debatten har blusset opp med jevne mellomrom.

Også nå, som Storbritannia endrer lovgivningen. Fra og med i sommer får homofile briter gi blod på lik linje med alle andre.

At Storbritannia likestiller homofile og heterofile før Norge, mener lege Nils Petter Sørung er svært skuffende.

– Norge opprettholder en mangeårig, fordomsfull lovgivning, sier han.

Hvem kan gi blod i Norge? Ekspandér faktaboks ​Hovedregelen er at du kan bli blodgiver hvis du er mellom 18 og 60 år

føler deg helt frisk

veier over 50 kg

ikke er i risikogruppe for hiv, hepatitt eller andre sykdommer som kan overføres med blod Hovedregelen er at du ikke kan bli blodgiver hvis du er kronisk syk eller har hatt kreft

bruker faste medisiner (unntatt p-piller, allergimedisin og midler mot lavt stoffskifte)

tilhører en risikogruppe for smitte av infeksjonssykdommer som hiv eller hepatitt. Dette gjelder blant annet sprøytenarkomane, prostituerte og menn som har sex med menn. Kilde: Helsenorge.no

– Alt er basert på frykt og fordommer

Menn som har sex med menn er i Norge definert som en risikogruppe for hiv. Dette er årsaken til at de ikke likestilles med andre blodgivere.

– Selv om de ikke ligger med noen andre, skal de altså ha sexkarantene i parforholdet i 12 måneder før en av dem får lov å gi blod. Da lurer jeg på: Hvem i Folkehelseinstituttet som er i et parforhold har ikke sex på 12 måneder? spør Sørung, som for mange bedre kjent som «Doktor Nils».

Hiv er et virus som overføres ved at blod, sæd eller skjedesekret kommer i kontakt med slimhinner hos en annen person.

Folkehelseinstituttet fører statistikk over hiv-forekomsten i Norge. I 2019 fikk totalt 172 personer påvist smitte. 61 av dem er oppført som homoseksuelle i statistikken.

– Etter så mange år med klinisk erfaring, forskning og studier, vet vi som helsepersonell at en hiv-prøve gir utslag allerede to til seks uker etter smitte, og aldri senere enn to til tre måneder, fastslår Sørung.

DISKRIMINERENDE: Lege Nils Petter Sørung mener det er diskriminerende og fordomsfullt at menn som har sex med menn ikke likestilles i blodgiversammenheng. Ifølge ham hører ikke det hjemme i Norge i 2021. Foto: Nina Krømer

Han legger til at tre måneders karantene dermed er hundre prosent pålitelig, og at 12 måneders karantene er faglig grunnløst.

– Det er direkte feil informasjon om hiv fra våre øverste helsemyndigheter. Dette vekker mistillit og er bekymringsfullt. Alt er basert på frykt og fordommer.

I Storbritannia skal de nå ta vurderingen på individnivå fremfor på gruppenivå. Karantene fra blodgivning etter bytte av sexpartner blir på tre måneder, uansett legning.

Trenger flere blodgivere

I Norge er det nok blod til å gi overføring til alle som trenger det.

Men for å sikre blodberedskapen, trengs cirka 30.000 flere blodgivere. Dette gjør ekskluderingen av homofile enda mer absurd, synes Sørung.

– Det handler ikke om at det er en menneskerett å gi blod. Du må jo ha eksklusjonskriterier. Men de skal være helt lik for alle mennesker uavhengig av legning, hudfarge og andre kriterier.

TRENGER FLERE BLODGIVERE: For å få sikret blodberedskapen i Norge, må flere bli blodgivere. Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Ingen planer om å endre norsk praksis

Risikoen for hiv-smitte er altså årsaken til at menn som har sex med menn må i 12 måneders sex-karantene før blodgivning, forklarer seniorrådgiver Ingeborg Hagerup-Jenssen i Helsedirektoratet.

Dagens regler er basert på råd fra Folkehelseinstituttet og retningslinjene fra Europarådet.

«(...) msm (menn som har sex med menn journ.anm.) som gruppe er langt mer utsatt for seksuelt overførbare infeksjoner både innenfor og utenfor det faste parforholdet enn heteroseksuelle», står det i vurderingen fra FHI.

– Det viktigste er at det skal være trygt å få blod for dem som må få blod, og det er ofte syke og sårbare mennesker. Vi må ha en høy terskel for å være helt sikre, sier hun.

I 2017 var det en oppmykning i lovgivningen i Norge. Inntil da fikk ingen menn gi blod dersom de en eller annen gang hadde hatt sex med en annen mann.

– Noen som hadde testet ut noe i ungdommen, og siden aldri mer, var permanent utelukket fra å gi blod. Det er de ikke lenger, sier Hagerup-Jenssen.

Ifølge henne er eksklusjonskriteriene innenfor blodgivning jevnlig oppe til diskusjon i fagmiljøene.

Men per nå er det ingen planer om å endre praksisen i Norge fra vurdering på gruppenivå til individuell vurdering, og slik at menn som har sex med menn får gi blod på lik linje med andre.

– Det kan hende det vil bli endret på sikt, men da må mange vurderinger gjøres først, sier hun.