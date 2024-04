Tidligere Frp-politikeren Kristian Dahlberg Hauge er presentert som Trondheims nye byrådsleder.

Han har siden 2021 vært nærings-, miljø- og samferdselsdirektør i Trondheim kommune, men fratrer denne stillingen med umiddelbar virkning.

– Det er en stor og viktig oppgave som jeg føler meg motivert til å ta fatt på. Det var umulig å si nei til en sånn oppgave, sier Hauge.

Byrådet vil bestå av Høyre, Miljøpartiet De Grønne og Venstre, og Kent Ranum (H) fortsatt vil være ordfører i kommunen.

– Det har ikke vært et enkelt valg, det skal jeg innrømme. Jeg har gått noen runder med meg selv med hvilken rolle jeg skal bekle. For Trondheim har jeg kommet til at det riktige valget er at jeg fortsetter som ordfører, sier Ranum.

Hauge meldte seg inn i Høyre på nyåret. Da kom det en tanke om at det kunne være aktuelt å engasjere seg politisk igjen, forteller han.

– Jeg hadde ikke fått noen hint. Men jeg hadde skjønt at det kunne være rom for at det skjedde noe spennende i Trondheim.

– Veldig oppsiktsvekkende

– Det er veldig oppsiktsvekkende, og det er fristende å bruke ordet skandale, sier Snorre Valen.

Han er ansvarlig redaktør i Trønderdebatt, og synes Høyre har tatt et veldig spesielt valg.

– Selv om Kristian Dahlberg Hauge er både hyggelig og veldig kompetent, så er han direktør i Trondheim kommune; han har ikke stilt til valg, og det er ingen av velgerne i Trondheim som har fått mulighet til å ta stilling til om han skal få være med å styre byen.

Snorre Valen er ansvarlig redaktør i Trønderdebatt, og svært kritisk til at Høyre skal ha valgt Kristian Dahlberg Hauge som byrådsleder. Foto: Klara Skovro Thoresen / NRK

Valen sier at det er to grunner til at det eventuelle ledervalget er problematisk, og peker først på at valgkamp ikke bare er seremoni, men også velgernes mulighet til å bli kjent med kandidatene.

– Her i Trondheim hadde vi en veldig personorientert valgkamp, der Høyre fokuserte veldig på sin toppkandidat, Kent Ranum. De kjørte rundt i byen med en svær bobil med et stort bilde av ham på, sier Valen.

Kent Ranums ansikt gikk igjen i Trondheim Høyres valgkamp i fjor høst. Han har siden det vært ordfører i kommunen. Foto: Vegard Blakstad / NRK

– Det er Kent Ranum sitt Høyre som har fått flertallet med seg i Trondheim. Jeg synes det er veldig rart, og et tegn på en ganske dårlig selvtillit i Høyre; at det ikke er folkevalgte, profilerte Høyre-politikere som tar de viktigste vervene i Trondheim.

Han sier det andre problemet er å gå rett fra kommuneadministrasjon til politisk ledelse.

– Det er i seg selv er ganske uryddig og ganske uvanlig.

Mener lederen bør være valgt av folket

Mona Berger (SV) sier at Hauge er en flink direktør, som partiet har stor respekt for. Likevel mener hun det er problematisk at det er han som blir byrådsleder.

– Vi har ment helt fra vi gjorde vedtaket om å innføre parlamentarisme i oktober, at det er viktig at den som blir byrådsleder er demokratisk valgt, altså valgt av folket, sier hun.

Mona Berger (SV). Foto: Bent Lindsetmo

– Hele poenget med å innføre parlamentarisme har vært at politikerne skal holdes mer ansvarlig. Det har vært en stor del av argumentasjonen både fra pressen, fra Høyre og Arbeiderpartiet.

– Og så er det første sentrum Høyre her gjør er å sørge for at det ikke er en folkevalgt som har hånda på rattet, men en tidligere direktør.

Emil Raaen (Ap), som var Arbeiderpartiets ordførerkandidat i valget, er enig i det.

– Jeg ble litt overrasket over at man velger å sette inn en, som i dag er toppbyråkrat, i byrådslederrollen. Særlig når parlamentarismen var begrunnet i at man ønsket enda mer politisk styring, sier han.

– Mye gjenstår før alt er klart

Byrådet i Trondheim innføres offisielt 13. juni. Da går byen fra den såkalte formannskapsmodellen over til parlamentarisme.

Hvor mange fagbyråder som skal oppnevnes i Trondheim, er foreløpig ikke kjent. I Oslo og Bergen er det sju byråder inkludert byrådslederen.

– Mye gjenstår før alt må være klart til 13. juni, sier politisk kommentator i NRK Trøndelag, Linda Bjørgan.

Linda Bjørgan er politisk kommentator i NRK Trøndelag. Foto: Morten Andersen / NRK

– Hvor mange byråder skal byregjeringen bestå av? Hvem skal ha disse posisjonene? sier hun.

Hvordan man skal sikre seg et styringsdyktig flertall, og hvor mange støttefunksjoner byrådet må ha, er også uklart.