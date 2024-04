NRK erfarer: Kristian Dahlberg Hauge blir byrådsleder i Trondheim

Det får NRK opplyst fra kilder.

Kristian Dahlberg Hauge (Frp) blir annonsert som byrådsleder på en pressekonferanse i kveld klokken 19, erfarer NRK.

NRK Trøndelag følger pressekonferansen direkte i kveld.

– Kristian Dahlberg Hauge vil være et strategisk valg for de blågrønne. De har ikke flertall i bystyret uten at Frp er med som støttespillere.

Det sier Linda Bjørgan, politisk kommentator i NRK Trøndelag

– Med en byrådsleder med bakgrunn i Frp, vil Frp være en tryggere støttespiller i bystyret.

NRK har vært i kontakt med Kent Ranums rådgiver Mats Ramo. De ønsker ikke å kommentere saken.

Tilbake i politikken

Kristian Dahlberg Hauge (Frp) har politisk erfaring fra Trondheimspolitikken siden 1999.

Den gang ble han valgt inn i Trondheim bystyre fram til han gikk ut av politikken i 2016.