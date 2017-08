Her låser Randi (69) sykkelen – et kvarter senere er den stjålet

Pensjonisten sykler opptil flere mil daglig, og var en av dem NRK intervjuet i Trondheim om sykkelparkering.

Har blitt frastjålet mange sykler

69-åringen forteller at det er vanskelig å finne gode steder å parkere, og at hun har erfart at det er viktig å låse sykkelen.

69-åringen har fått stjålet flere sykler. Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

– Jeg har blitt frastjålet flere sykler, sier hun.

Den siste sykkelen ble borte i fjor da Liebech var inne på et kjøpesenter.

Borte et kvarter

Kort tid etter praten med NRK skjer det igjen.

Liebech går inn på torget Trondheim Torg. Da hun kommer tilbake et kvarter senere, er sykkelen borte.

– Jeg datt helt sammen, sier hun til NRK dagen etter tyveriet.

– Jeg begynte å gråte. Jeg er avhengig av sykkelen.

Litt av summen får hun tilbake på forsikringa, men sure penger er tapt på egenandel.

Liebech med sin nye sykkel. Foto: Jøte Toftaker / NRK

30 tyverier om dagen

NAF har innhenta tall for Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Drammen og Troms. Her ble det meldt stjålet 8901 sykler i fjor.

Forsikringsbransjen fikk melding om tyveri av 30 sykler hver dag, men trolig er det store mørketall.

Kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If Skadeforsikring forteller at august er den måneden i året det blir rapportert om flest sykkeltyverier.

– Mange finner fram sykkelen igjen med gode forsett om å sykle til jobb og skole. Det er flere sykler på veiene, og dermed blir tilgangen på sykler større for tyvene, sier han.

– Skap trøbbel for tyven

Clementz råder syklistene til å bruke kraftige låser, gjerne to. Han fraråder mot å bruke vaierlås.

– Det er omtrent som å sikre sykkelen med hyssing.

– Solide bøylelåser er det som funker best. Og bruk gjerne to låser med to forskjellige låsesystemer. Da skaper du trøbbel for tyven. Han eller hun vil da bruke lang tid på å få av låsene, og dette reduserer sjansen for at tyven velger akkurat din sykkel, sier han.

Kommunikasjonsdirektøren oppfordrer alle som blir utsatt for sykkeltyveri om å melde fra til politiet.

– Det er viktig at alle tyverier blir rapportert, slik at vi får et mer korrekt bilde av hverdagskriminaliteten i Norge, sier Clementz.

Ber folk slutte å kjøpe tyvgods

Politioverbetjent Erik Stølan ved Trøndelag politidistrikt sier de ser en økning i antall tyverier hittil i år, og tror det er flere årsaker til det:

– Vi ser at det innimellom er noen som er veldig aktive. Det kan være mobile tyver, og vi ser at vinningsgjengangere tidvis er veldig aktive. I tillegg kan det rett og slett være at det er mange flere som bruker sykler, sier Stølan.