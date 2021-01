Her avslører de brudd på karanteneplikten

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Vi er inne et hus i Trondheim sentrum med mange leiligheter og hybler. To karer med munnbind banker på dørene.

De leter etter en arbeider som kom til Norge fra utlandet for seks dager siden. Nå skulle han sittet i karantene et sted i dette huset.

– Vi har sjekka alle leilighetene der det var folk og der er han ikke. Men i førsteetasjen fant vi postkassa med vedkommendes navn. Så mest sannsynlig opprettholder han ikke karanteneplikten, sier Gunnar Sanne, som ikke utelukker at han kan være på jobb.

MANGE BRUDD: Mange karantenebrudd i Trondheim gjør at kommunen nå ansetter flere kontrollører som Gunnar Sanne (t.v.) og Per-Einar Flatås. Foto: Stein Lorentzen / NRK

Brudd ved nesten alle tilsyn

Han er en av seks tidligere politifolk som er leid inn av Trondheim kommune for å sjekke bo- og karanteneforholdene til utenlandske arbeidere i byen. Så langt har de funnet brudd på reglene ved nesten alle tilsynene de har gjort.

Det var også konklusjonen etter dagens tilsyn. Den polske arbeideren som Sanne og Per-Einar Flatås lette etter i dag kom til Norge 21. februar og skulle altså sittet i innreisekarantene.

– I og med at vi ikke kommer oss inn i boligen til vedkommende får vi ikke sjekket om han har gode nok boligvilkår i forhold til eget rom, eget bad og eget kjøkken. Men jeg tviler litt på om han har det med tanke på hvilken type bygg dette er, sier Sanne.

Flere kontrollører

De to tidligere politifolkene rapporterer nå dette bruddet til smittevernmyndighetene som vil ta saken videre og følge det opp.

De mange karantenebruddene kontrollørene har funnet gjør at Trondheim kommune nå ansetter flere til å gå tilsyn.

Kommunedirektør Morten Wolden sa til NRK i går at Arbeidstilsynet også vist interesse for å bidra i prosjektet på et eller annet vis.

Karantenebrudd ved slakteri

Men det er ikke bare i Trondheim smittevernreglene brytes blant utenlandske arbeidere. Det ble i dag kjent at en polsk arbeider ved Norturas slakteri i Steinkjer kom på jobb før karantenetida var over.

Nå er over 20 ansatte ved bedriften satt i karantene. Kommuneoverlegen i Steinkjer frykter mange flere tilfeller av utenlandssmitte i bedrifter framover.

– Absolutt. Vi har de siste ukene hatt fokus på innreise, karanteneforhold og testing. Men det viser seg at vi må intensivere det arbeidet i stor grad, sier kommuneoverlegen.

De har blant annet nå tatt kontakt med Trondheim for få tips til hvordan de skal få kontroll på dette.

Den polske arbeideren i Steinkjer ble bekrefta smitta mandag og har hatt nærkontakt med 16 personer som alle er ansatt ved Norturas slakteri i Steinkjer.

20 I KARANTENE: Her ved Norturas slakteri i Steinkjer måtte 20 gå i karantene etter at en arbeider brøt innreisekarantenen. Foto: Vegard Woll / NRK

Vurderer anmeldelse

Ifølge kommuneoverlege i Steinkjer, Sunniva Rognerud, er smittevernreglene brutt.

Den ansatte skulle egentlig sittet 10 dager i innreisekarantene, men møtte på jobb to dager før han skulle. Han fikk symptomer og ble sendt på testing der det ble bekrefta at han var smitta av covid-19.

Kommunen vurderer nå om de skal anmelde bedriften for brudd på smittevernreglene.

– Vi har ikke bestemt oss ennå, men er nå i dialog internt om vi skal levere en anmeldelse, sier Rognerud til NRK.

INTENSIVERER KONTROLLENE: Kommuneoverlege Sunniva Rognerud i Steinkjer frykter mange flere tilfeller av utenlandssmitte i kommunen i tida framover. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Hun legger til at fem av de seks siste tilfellene av smitte i Steinkjer er tilknytta importsmitte.

Brudd på rutinene

Fabrikksjef ved Nortura i Steinkjer, Svein Erik Carlson, opplyser at en misforståelse var årsak til at den utenlandske arbeideren kom på jobb før karantenetida var gått ut.

– Den smitta ansatte har fått feil beskjed fra noen hos oss og det er selvfølgelig sterkt beklagelig. Det er et brudd på rutinene og vi jobber nå intenst for at det ikke skal skje igjen, sier Carlson.