Hareides brutale beskjed etter tapet: – Det var elendig

– Det var elendig. Det er bare ett ord som trengs å oppsummere det. Det var ikke bra, er Åge Hareides kontante beskjed etter kampen.

Før kampen handlet nemlig alt om Alexander Tettey som endelig var tilbake i Eliteserien etter tolv år i utlandet, men etter kampen var det bare skuffelse på Lerkendal.

Sarpsborg 08s Joachim Thomassen ble matchvinner, og Åge Hareides tredje tap denne sesongen var et faktum.

Nå er det seks poeng opp til rival Molde på serielederplass.

– Bekymringsverdig

På spørsmål om hva som har skjedd den siste tida, svarer Hareide dette:

– Intensjonene innledningsvis var bra. Vi var kvikke i beina, men så skjer det samme som i Drammen. Vi går ned i tempo, blir stillestående og statiske i spillet vårt. Da er det lett å forsvare seg mot oss, det er punkt en. Vi skapte nesten ikke en eneste sjanse og det er bekymringsverdig i seg selv, sier Hareide til NRK.

Dino Islamović fikk kampens første mål annullert for offside. Det kom etter to minutter, og var omtrent den eneste sjansen Rosenborg skapte i løpet av 90 minutter.

I forkant av Sarpsborgs mål, sklir Even Hovland og må deretter se ballen gå i nettet.

– Vi har scoret mye mål i de første kampene, men problemet er at vi slipper inn for mye mål. Det ser ut som vi blir litt engstelige. Vi gjør feil, vi gjør feil i forkant av målet. En av våre spillere ramler. Vi er nummer to i de fleste situasjoner, fortsetter Hareide.

JUBEL: Joachim Thomassen satte inn 1-0, hans første mål på over to år. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Nedgående kurve

Selv om Rosenborg startet sesongen bra, har to tap på to kamper skapt et unødvendig stort gap til Molde – som enkelt vant 2–1 mot Stabæk søndag.

Nå river Hareide seg i håret. Han er skuffet over utviklingen den siste tida.

MANGE SPØRSMÅL: Åge Hareide. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

– Da vi begynte sesongen var det bra, men vi har visnet vekk. Spesielt de siste to kampene har det vært veldig, veldig dårlig, sier han skuffet.

– Hvorfor blir det slik?

– Det er et trenes mysterium. Vi vet ikke hvorfor det blir slik. Vi har erfarne spillerne, så det bør ikke være snakk om at folk blir nervøse og engstelige når man ikke lykkes. Det er forskjellige faser i livet og vi er nødt til å få det samstemt. Få orden på strukturen vår defensivt aller først.

– Har dere gitt opp gull?

– Vi har ikke gitt opp noe som helst, men først og fremst må vi få orden på oss selv, avslutter han.

Mentalt problem

Et lite lyspunkt for Rosenborg-fansen var å se Alexander Tettey tilbake på Lerkendal etter 12 år, men ei heller han var spesielt fornøyd etter kampen.

– Det er veldig skuffende, det må jeg si. Jeg så ikke for meg å tape kampen i dag. Det var veldig, veldig skuffende, sier Tettey til NRK.

TILBAKE: Alexander Tettey i Rosenborg-trøya. Han avsluttet proffkarrieren i Norwich i år. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Den tidligere utenlandsproffen er forferdet over at spillerne ikke møtte opp til kamp.

– På trening er folk avslappet og gjør det veldig bra. På kamp er det annerledes. Det virker som folk har høye skuldre, av en eller annen grunn. Det var 600 tilskuere. Det føles ut som en treningskamp, og det virker som om vi må få mål imot for at folk skal våkne. Det skal ikke være sånn, sier han.

– Er det noe mentalt som ligger til grunn?

– Det kan det være. Jeg gikk ut på banen uten noe press eller stress. Det handler bare om å spille vårt spill, gjøre sitt beste og gå av banen sliten, med kramper og føle at du har gitt alt. Da har du som fotballspiller en god selvfølelse, når du vet du har gitt alt. Det er slik jeg syns alle bør være, avslutter han.

RBK møter Lillestrøm i neste serierunde, mens Bohinens menn får besøk av Viking.