Tilgi eller gjøre det slutt etter utroskap? Forskning viser hva som er avgjørende

– Det hadde vært lettere å komme over det hvis det var én gang i fylla, ikke over flere måneder, sier Magnhild Sundland.

Har du ikke selv opplevd det, kjenner du garantert noen som har det.

Utroskap er på verdensbasis blant det som oftest ødelegger parforhold og splitter familier.

Sundland var i midten av 20-årene da hun fant ut at mannen hun var sammen med hadde et forhold på si.

– Jeg slo opp samme dag, men gikk etterpå litt frem og tilbake. Skal jeg tilgi dette? Er det greit? sier Sundland i dag.

GIKK FLERE RUNDER MED SEG SELV: Skal jeg tilgi dette? Er det greit? Dette var spørsmål som Magnhild Sundland (31) fra Trondheim spurte seg før hun valgte å gjøre det slutt. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

En forsker-trio fra NTNU i Trondheim har nå studert hva som får kvinner og menn til enten å tilgi, eller å gjøre det slutt, etter utroskap.

Det de fant ut, overrasker professor Leif Edward Ottesen Kennair.

Utroskap, sjalusi og tilgivelse

Før du får svar på hva, må du ha litt bakgrunn:

Kennair har sammen med professor Mons Bendixen og postdoktor Trond Viggo Grøntvedt ved institutt for psykologi forsket mye på utroskap og sjalusi.

Kjønnsforskjellene er markante.

Tidligere har de blant annet avdekket at kvinner og menn har svært ulikt syn på de to typene utroskap; fysisk utroskap og emosjonelt utroskap.

Mens menn synes det er verst at kvinnen har sex med en annen, synes kvinner det er verst at mannen forelsker seg i en annen.

Så, hva overrasket Kennair da han så resultatene av den nye forskningen?

– Vi fant ikke kjønnsforskjeller knyttet til prosessen mot å gjøre det slutt eller ikke.

To faktorer avgjør om det blir slutt etter utroskap

92 unge, heterofile par var med i den nylig publiserte studien. Det skal være verdens hittil største pardatasett i forskning på utroskap og tilgivelse.

Konklusjonen er at kvinner og menn bearbeider utroskap på nøyaktig samme måte.

Og at to faktorer er avgjørende for om han eller hun gjør det slutt.

Den ene faktoren er hvorvidt den bedratte ser på utroskapen som en trussel for videre liv sammen.

– Det er den viktigste faktoren, påpeker Kennair.

Jo mer truet den bedratte føler seg, dess større sannsynlighet er det for brudd.

Den andre faktoren er hvor mye skyld den bedratte mener at den utro partneren har.

Denne faktoren spiller derimot bare inn hvis sex ikke er involvert i utroskapen.

SKAL FORSKE MER PÅ UTROSKAP: NTNU-professor Leif Edward Ottesen Kennair og kolleger skal fortsette å forske på utroskap og følgende av det. Foto: Aurora Nordnes

Sex gjør skyldspørsmålet irrelevant

Har den utro parten vært kalkulert og bevisst? Har han eller hun flere ganger i skjul møtt «den andre»?

Hvis svaret er ja, er sannsynligheten stor for at den bedratte kvinnen eller mannen avslutter forholdet.

Forskerne så imidlertid en kjønnsforskjell akkurat her: Menn ser ut til å bagatellisere emosjonelt utroskap i større grad enn kvinner.

– Både partnerens og sitt eget emosjonelle utroskap. Dette bør parterapeuter og familievernkontor være bevisste på, sier Kennair.

Er derimot sex involvert, har skyld tilnærmet ingen betydning, verken for kvinner eller menn.

– Mange vurderer det som så alvorlig at skyldspørsmålet er irrelevant. Du har hatt sex. Punktum.

Magnhild har lært mye av utroskapen

Nettopp skyldspørsmålet var utslagsgivende for at Magnhild Sundland gjorde det slutt.

Hun opplevde at utroskapen var kalkulert, og at det ikke var tilstrekkelig anger inn i bildet til at hun kunne tilgi og reparere forholdet.

Ekskjæresten er klar over at artikkelen blir publisert.

– Det som er med utroskap, er at man lærer mye om hvordan man vil ha det, sier Sundland.

31-åringen har ny kjæreste – som hun venter barn med i november.

– Jeg var i en veldig dårlig situasjon, men endte opp i en veldig bra en. Selv om man opplever utroskap, skal en ikke avskrive kjærlighet og parforhold, sier hun.