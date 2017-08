– Jeg har en liten gårdbruker i magen, sier Jan Inge Moksnes.

Proff musiker med odelsrett

Moksnes har med seg dattera på landbruksmessen i Stjørdal. Foto: Bent Lindsetmo/NRK

Han befinner seg søndag på landbruksmessen Agrisjå på Ekne i Stjørdal. Han bor på gård, men jobber fulltid som profesjonell musiker. Moksnes har også odelsretten på familiegården, og i løpet av noen år må han bestemme seg for om han ønsker å overta.

– Det er en slektsgård, så derfor er det kjedelig å skulle selge den. Samtidig ser jeg ikke for meg å være bonde på heltid. Da må jeg kunne kombinere det med en annen jobb, sier han.

I dag er han med i Luftforsvarets musikkorps i Trondheim, med en del prosjekter på siden i tillegg. Moksnes er bosatt på Frosta, og pendler til byen.

Familiegården er en såkalt småskalagård, og han kan ikke tenke seg å drive større.

– Det er jo litt press fra politikernes side på å drive stort, men det liker jeg ikke. Jeg mener det bør være rom for familiegårdene i tillegg. Det er veldig mange småskalaprodusenter som har egne nisjeprodukter, og det synes jeg er kult.

Rundt 35.000 mennesker har tatt turen innom Stjørdal i løpet av helgen. Foto: Bent Lindsetmo/NRK

Rundt 35.000 besøkende

Landbruksmessen, som startet fredag, har hatt nærmere 35.000 besøkende, og har vært den største noensinne med over 300 utstillere.

Ole T. Hofstad er leder i arrangørselskapet til landbruksmessen, og er svært godt fornøyd med messen. Foto: Bent Lindsetmo/NRK

Ole T. Hofstad er leder i arrangørselskapet til landbruksmessen. Han sier det har vært en stor suksess.

– Vi har hatt 100 flere utstillere i år enn noen gang før. Dessuten er vi på ny plass, og det fungerer utmerket.

Han mener messa har noe for enhver smak.

– Her finner man alt av moderne utstyr. Bøndene som skal handle har gjort sine undersøkelser på forhånd, så kommer de hit for å ta det siste skrittet. Her diskuterer de pris med leverandørene før de handler, sier Hofstad.

På spørsmål om hva som får mest oppmerksomhet, svarer han slik;

– Det heteste vi har er nok roboter i forskjellige former. De er populære. Vi har blant annet en robot som fjerner kumøkk, sier Hoftstad.

Mer enn 300 utstillere deltar på landbruksmessen. Foto: Bent Lindsetmo/NRK

Må ta et valg i løpet av de neste fem årene

Jan Inge Moksnes er vant til å være på landbruksmessen, og sier det er for å følge med i tiden. Det er spesielt maskinene som interesserer.

– Det er viktig å henge med i utviklingen. Jeg synes traktorer og de store maskinene er mest fascinerende, sier Moksnes.

I løpet av en femårsperiode må han ta et valg når det gjelder familiegården.

– Jeg må bare bestemme meg. Jeg må se hva som skal til for at det skal gå opp med hverdagen, sier han.