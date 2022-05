Bare i Norge har omtrent 900.000 mennesker en eller annen form for hodepine.

– Det er en reell og veldig hyppige lidelse. Tilstanden er veldig utbredt i alle land, selv om det kan være forskjeller.

Det sier professor Lars Jacob Stovner ved NTNU.

Lars Jacob Stovner er professor i nevrologi ved NTNU. Han har også jobbet som overlege ved St. Olavs hospital i Trondheim. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Sammen med kolleger har han gjennomgått mer enn 300 forskningsartikler som tar for seg temaet.

Alle artiklene er publisert mellom 1961–2020, og stammer fra hele verden.

Gjennomgangen viser at svært mange i verden sliter med hodepine. Faktisk så mange som halvparten har problemer i ulik grad, mener forskerne.

Verst blant unge folk

Hodepine kan være både smertefullt og ødeleggende. Noen sliter på grunn av stress, andre har hodepine på grunn av høyt forbruk av medisiner eller mangel på søvn.

Tidligere forskning fra NTNU-professoren viser at migrene er den viktigste årsaken til funksjonshemning for folk under 50 år.

– Mange andre smerter i kroppen øker når vi nærmer oss pensjonisttilværelsen. Men migrene og hodepine er hyppigst i de mest aktive årene i livet vårt, sier Stovner til NRK.

Ifølge den nye rapporten har én av seks mennesker på jorden hodepine hver eneste dag. Halvparten av disse har migrene. 5 prosent lever med hodepine halvparten av tiden.

Og kvinnene er de som sliter aller mest.

– Som stikkende kniver i øynene

Ann Kristin Haavik var bare 13 år da smertene startet. I dag er hun 36 år og har fått diagnosen kronisk migrene.

Hun sier det er mye skam og skyld knyttet til sykdommen, og nå håper hun den nye rapporten kan føre til at hodepine blir mer anerkjent som et folkehelseproblem.

– Det påvirker alt man gjør, og det er mye sorg knyttet til en slik diagnose.

Haavik sier smertene hun kjenner på er altoppslukende.

– Det er som å ha stikkende kniver i øynene og rundt tinningen. Det er kvalme og oppkast, skjelvinger og svimmelhet. Man blir redd og det tar over hele kroppen din, sier hun til NRK.

Tallene fra den nye rapporten viste blant annet at forekomsten av hodepine var forskjellig etter kjønn. Blant kvinner fant man at 17 prosent var rammet av migrene i et gitt år. Blant menn var tallet 8,6 prosent.

Ann Kristin Haavik sier hun kan jobbe fordi hun har en veldig fin sjef og gode kolleger. – Om jeg ikke hadde hatt den jobben jeg har, så hadde jeg nok vært ufør for en god stund siden. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Mener det er mørketall i Norge

Laila Bratterud Mathisen er generalsekretær i organisasjonen Hodepine Norge.

Hun er overrasket over tallene.

– Dette er forferdelig høye tall. Og det er jo nesten litt vanskelig å ta innover seg. Ikke minst det alvoret og de lidelsene folk lever med, sier hun til NRK.

– Hodepine er en usynlig sykdom. De fleste som lever med migrene har ofte månedlige episoder og da kan de være indisponerte i opptil tre døgn.

Mathisen tror mange i Norge lever med migrene uten at de selv er klar over hva det er.

– Jeg tror helt sikkert at det er store mørketall. Noen lever med dette uten å oppsøke lege, mens andre får feil diagnose. Vi trenger mer kunnskap og vi har behov for flere spesialister innen hodepine i dette landet, sier hun.

Laila Bratterud Mathisen mener både fastleger, helsesykepleiere og befolkningen trenger mer kunnskap om hodepine og de plagene mange lever med. Foto: Lisbeth Felida Aabjornsrod / Lisbeth Felida Aabjornsrod

– En stor jobb å gjøre

Den nye studien har vært et langvarig arbeid, forteller professor Lars Jacob Stovner.

Artiklene de har gjennomgått dekket forskjellige land, forskjellige tidsperioder og hadde ulike tilnærminger i sin analyse.

Forskerteamet var likevel i stand til å analysere dataene for å utforske utbredelsen av hodepinelidelser rundt om i verden.

Stovner sier lidelsen har en stor effekt på helsen i befolkningen.

– Dette er noe man må ta på alvor. Vi må informere offentligheten, beslutningstakerne og helsetjenestene om dette veldig store folkehelseproblemet.

Professoren mener vi må ha et bedre system enn det som finnes i dag.

– Man har en stor jobb å gjøre, også her i Norge, sier han.