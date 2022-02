Stor migreneforskning gir håp og etterlengtede svar

På verdensbasis lider én milliard mennesker av migrene. Men forskere har slitt med å finne årsaken til selve sykdommen.

I alle fall helt fram til nå.

I en ny, stor studie har de klart å finne etterlengtede svar.

– Det er et stort puslespill. Og nå har vi funnet mange nye brikker. Det sier forsker og professor ved NTNU, Knut Hagen til NRK.

Hagen er én av flere forskere fra mange land som har bidratt i studien, som er publisert i den anerkjente tidsskriften Nature Genetics.

Vil ha stor betydning

Forskerne har tatt utgangspunkt i blodprøver fra omtrent én million mennesker.

– Siden det er så innmari mange deltakere, har man lyktes med å identifisere risikogener for migrene på et helt annet nivå enn tidligere, sier Hagen.

Knut Hagen forteller at de endelig har en genetisk forklaring på at migrene ikke bare er migrene. Foto: Privat

Nå kan de gi en genetisk forklaring på at migrene ikke bare er migrene. Tvert imot er det forskjellige genetiske årsaker til ulike typer av sykdommen.

Studien har blant annet tydeliggjort at man genetisk kan skille mellom dem som har migrene med og uten aura.

Resultatene vil ha stor betydning for pasienter som sliter med å finne riktig medisin, forklarer den norske forskeren.

– I fremtiden kan man tenke seg at genanalyser mer eksakt kan si at den og den medisinen er den rette for deg.

Det skal også bli lettere å få selve diagnosen.

Gir håp og knuser fordommer

Laila Bratterud Mathisen er én av mange som sliter med migrene. Hun er generalsekretær i landsforeningen Hodepine Norge.

Laila Bratterud Mathisen tror denne forskningen vil bryte ned fordommer mot migrene. Foto: Lisbeth Felida Aabjornsrod / Lisbeth Felida Aabjornsrod

Studien gir henne håp.

– Om man kan dra til legen å ta en blodprøve for å finne riktig medisin, så slipper man rollen som prøvekanin, sier hun.

Mathisen forteller at det er mange som føler seg som prøvekaniner, fordi de må teste ulike medisiner for å finne den som fungerer. Dette kan være alt fra blodtrykksmedisin til antidepressiver.

For noen kan slike alternativer fungere.

Hun tror også at den nye forskningen vil være med på å ta livet av en del fordommer som migrenepasienter kan møte.

– Jeg har et inntrykk av at migrene er en usexy sykdom, at det er noe som blir brukt for å «sluntre» unna. Men dersom man har en blodprøve som viser at man har sykdommen, må samfunnet ta det på alvor.

Fakta om migrene Ekspandér faktaboks Migrene er en anfallsvis opptredende hodepine som i begynnelsen gjerne sitter i den ene halvdelen av hodet, ofte i pannen.

Blant voksne er det ca. 16% kvinner og 8%

menn som har tilstanden.

Man kjenner ikke årsaken i detalj, men man er sikker

på at det er en betydelig arvelig disposisjon.

Det er også en rekke ytre faktorer som kan utløse anfall, for

eksempel stress, rødvin, søvnmangel, uregelmessige måltider og menstruasjon.

Under migreneanfallene har

man funnet at det skjer en sammentrekning og så en

betydelig utvidelse av pulsårene i hodet, og det er også

endret aktivitet av nerveceller i hjernebarken og hjernestammen som kanskje er med å utløse forandringen i karene.

For å behandle anfallene med medikamenter vil de

fleste forsøke vanlige smertestillende.

Dersom dette ikke har effekt, kan man forsøke såkalte

spesifikke migrenemedikamenter som går under fellesbetegnelse triptaner.

Bivirkninger er vanlig, men de er oftest ikke farlige.

Disse kan være en følelse av trykk i brystet, snøring i

halsen, prikking i fingrene, slapphet og kvalme.

Preparatene må ikke brukes av pasienter med høyt

blodtrykk eller hjertesykdom. (Kilde: Legeforeningen og Store norske leksikon)

Vil ta tid

Men selv om de nye funnene blir omtalt som banebrytende, vil det ifølge Knut Hagen ta lang tid å utvikle nye medisiner.

– I praksis betyr det ikke så mye for pasienter her og nå, sier han.

Det vil også ta tid før man vil kunne ta blodprøver for å stille diagnosen.

Men den lange ventetiden dreper ikke optimismen til Mathisen.

– Jeg er en fremtidsoptimist! Jeg tror og håper at vi kommer dit en gang, sier hun.