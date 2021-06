Skulle bli «Trondheims Dubai» – har i stedet blitt kommunens hodepine

For noen år siden poppet det opp en liten øy i Trondheimsfjorden.

Bestående av dyre leiligheter, kanalhus, brygge med småbåtplasser, og grønt- og friområder.

De bolystne investerte i mangemillionerklassen, mens alle andre flokket til for å bade og sole seg.

Grilstad Marina, som området heter, ble gjerne omtalt som «Trondheims Dubai».

En oase utenfor Ranheim, hvor gammel som ung skulle kunne nyte livets glade dager.

Men idyllen slo raskt sprekker.

GRILSTAD MARINA: Denne illustrasjonen viser hvordan marinaen kommer til å se ut når den er helt ferdig. De første byggene stod klare i 2013, men den delen av øya som vi ser bakerst er fortsatt under bygging. Illustrasjon: Grilstad Marina

Klagene over «umenneskelig» støy var mange.

Folk syntes heller ikke noe om å finne bæsj i rosebed og barnas sandkasser.

Og ikke minst var det problemet med kombinasjonen trang kanal, badende unger og båtpropeller.

«Vi vil ikke at det skal ligge kvestede barn igjen i vannet!» lød beboernes nødrop.

Kommunen skjønte at de måtte gjøre noe, og saken diskuteres nå på øverste hold i Trondheim.

Kan et omstridt gjerde løse problemene?

Og hvor skal egentlig de badetrengte ungdommene nå gjøre av seg?

TILNÆRMET FESTIVALPLASS: Det har vært svært folksomt på Grilstad Marina til tider. Her fra i fjor sommer, da brygga var uten gjerde. Foto: Rune Petter Ness / Adresseavisen

– Kjipt

– Jeg synes det er veldig kjipt at vi ungdommer skal bli hindret i å bade og kose oss, sier Erlend Hansbakken.

15-åringen bor på Ranheim i Trondheim, og for ham og kompisene har gleden vært stor over å få Grilstad Marina i nabolaget.

Særlig har bryggene marinaen har å by på blitt en yndet plass for de unge. Endelig en plass i byen hvor de kunne bade, hoppe og stupe!

Men i starten av mai i år ble gleden punktert. Et gjerde ble satt opp langs hele bryggekanten.

Ungdommene tok dette som et tegn på at de ikke var velkommen.

– I og med at vi ikke har andre alternativer, synes jeg det er kjipt og veldig feil av kommunen å sette dette opp nå som sommeren er på trappa, sier Hansbakken.

ØNSKER BADEPLASS: – Gjerdet sperrer jo tilgangen til kanalen, langs hele brygga, bortsett fra der det er stiger, sier Erlend Hansbakken. Foto: Hans Ivar Moss Kolseth / NRK

Ingen fest uten bakrus

Fra kommunens side er tanken bak marinaen at det skal være et område som skal komme alle til gode. De vil at folk skal være der.

Dette har trondhjemmerne, så vel som folk fra nabokommunene, tatt på alvor.

Det har vært mye aktivitet fra tidlig morgen til ... tidlig morgen.

Men som kjent, ingen fest uten bakrus.

Som kommunalråd Ola Lund Renolen (MDG) sa det, da formannskapet diskuterte utfordringene med Grilstad Marina:

– Det er litt paradoksalt og et typisk storbydilemma at vi har bygget en plass som har blitt så populær at det har blitt et problem.

ET GJERDE TIL BESVÆR: I starten av mai ble dette gjerdet satt opp, for å forhindre folk i å hoppe fra bryggekanten. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Sterke klager

– Det har eskalert med utfordringer, som toppet seg i fjor sommer, sier teknisk sjef i kommunen, Tomas Eidsmo.

– Vi har sett at i de varmeste periodene har det nærmest blitt en festivalplass.

Det skal sies at en del av beboerne har slått seg til ro med at litt leven må man tåle, men samtidig har kommunen mottatt klager i hopetall.

Sterke klager.

– Det går på farlige situasjoner ved bading, ungdommer som har blitt dyttet uti vannet nattestid, store folkeansamlinger, bråk om natta, forsøpling, folk som har gjort fra seg, forteller Eidsmo.

Lignende problemer har man sett andre steder hvor det har blitt bygget nye, funklende byoaser. Et nærliggende eksempel er Sørenga i Oslo.

I 2018 beskrev styreleder i sameiet her det som helt «Texas om natta» (ekstern lenke), og man valgte til slutt å sette inn vektere og stenge av for nattaktiviteten.

OSLO-TILSTANDER: Sørenga har blitt en svært populær samlingsplass i hovedstaden. Dette bildet er fra 2018. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Fem millioner på do

Etter fjorårets «festivalsommer» på Grilstad Marina, bestemte Trondheim kommune seg for at det var nødvendig å sette inn tiltak også her.

Da hadde beboerne allerede spleiset på vektertjeneste i området.

Blant annet er det satt opp skilt med åpningstider, og med klare oppfordringer til folk om å skikke seg på både land og vann.

Det er også satt av nesten fem millioner kroner til å bygge offentlig toalett.

SKILTING: Dette er satt opp på forskjellige steder på Grilstad Marina. Foto: Trondheim kommune

I tillegg altså dette gjerdet, som nå skaper rabalder.

På sett og vis kan man si at gjerdet har blitt et symbol i spørsmålet om hvem som skal ha retten til å bruke byens friområder.

Gniene med plassen

Allerede i lang tid før gjerdet ble satt opp, begynte kritikerne å gi lyd fra seg.

I likhet med da beboere på Sørenga begynte å klage på støy (ekstern lenke), har også beboerne på Grilstad Marina blitt beskyldt for egentlig bare å være gniene med plassen.

De har betalt mye penger for å bo her, og da vil de ha den for seg selv, på bekostning av allmennretten til fri ferdsel, mener enkelte (ekstern lenke).

Styreleder i sameiet på marinaen har ikke hatt anledning til å stille til intervju, men en av beboerne sier det slettes ikke har noe å gjøre med at folk ikke er velkommen der.

Det handler om å unngå fare for liv og helse.

BÅT OG BADING: Kanalen er smal, og de som bader der kommer ofte veldig nærme båtene. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Beboeren ønsker å være anonym, for å unngå konflikt.

Vedkommende har selv hatt hjertet i halsen ved flere anledninger. I perioder har det vært nestenulykker daglig.

Etter en episode mellom en 10-åring og en båt i fjor, var vedkommende kvalm i flere timer etterpå.

– Ungene tenker jo ikke konsekvenser. Da må vi hjelpe dem, sier personen.

Dette får også støtte blant medlemmer av den gemene hop.

Mot sin hensikt

– Gjerdet forebygger eventuelle personskader, sier Jørn Anders Wold.

Sammen med tre venner sitter han på en av plenene på Grilstad Marina og nyter finværet. De er alle positive til gjerdet.

– Jeg har selv falt ned fra brygga en gang. Jeg var edru. Men det er langt opp til kanten, og det kan være vanskelig å få en person opp, om han er full, fortsetter Wold.

– Unger kan jo også falle uti hvis de leker der.

VIL BEHOLDE GJERDET: Jørn Anders Wold, Maja Jentoft, Jonathan Svendsen Bröking og Patrick Rembrandt koser seg like mye på Grilstad selv om det nå er et gjerde langs brygga der. Foto: Hans Ivar Moss Kolseth / NRK

15 år gamle Erlend Hansbakken forstår behovet for sikkerhet, men tror samtidig at gjerdet kommer å tjene mot sin hensikt.

– Jeg har sett selv at når gjerdet er der, så skaper det mer trengsel rundt stigene. Når folk blir lei av å stå i kø til stigen, så klatrer de opp på gjerdet og hopper fra det i stedet, sier han.

– Jeg kan ikke se det som noe tryggere at folk skal hoppe fra gjerdet.

De unge må få dødse

Daglig leder i selskapet som har bygget Grilstad Marina, Aurora Koteng, sier at brygga og kanalen aldri var ment for bading. Det var ment å være for båter.

– Det gikk ikke an å forutse at det skulle bli så populært å bade her, sier hun.

Utbyggeren sier at de nå bygger på den andre siden av øya, og der vil det etter hvert komme en vaskeekte badeplass.

– Men jeg synes det er fint at det kommer en debatt om dette, for det er veldig tydelig at Trondheim trenger slike badeplasser.

SLIK DET VAR MENT: Kanalen ved brygga på Grilstad Marina skal være for båter, sier daglig leder Aurora Koteng. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Akkurat dette er kommunens øverste politikere enige i.

Derfor vedtok et enstemmig formannskap 8. juni at det skal settes i gang tiltak straks for å finne flere steder hvor ungdommen kan utfolde seg.

– Vi må ha alternativer der det går an å hoppe, stupe og dødse. Det er viktig for ungdommene, sa Arbeiderpartiets Roar Aas i diskusjonen.

Det ble presisert at dette ikke betyr en avvikling av marinaen som badeplass, men en avlastning.

– Vi må også akseptere at ungdommen bruker Grilstad. Jeg støtter dem fullt ut. Bading der vil det nok bli i mange år framover, sa Svein Otto Nilsen i Pensjonistpartiet.

– Fryktelig vanskelig sak

Men enn så lenge har man da dette gjerdet, og det må man leve med en stund til.

Teknisk sjef Tomas Eidsmo understreker at det per nå er en midlertidig løsning, men det er først etter sommeren de kommer til å ta en evaluering på hvor godt de synes det funker.

Han tror heller ikke at gjerdet på magisk vis kommer til å eliminere alle problemer, men håper det kanskje kan fungere som en slags påminner om at folk må oppføre seg.

TRIST: I utgangspunktet er kommunen stolt over å ha bygget et så populært anlegg, derfor synes de det er svært leit med alle problemene som har fulgt, sier teknisk sjef Tomas Eidsmo. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Eidsmo skjønner godt at gjerdet oppleves som ekskluderende overfor ungdommen.

– Jeg har ingen problemer med å sette meg inn i deres situasjon. Dette er en fryktelig vanskelig sak for oss i kommunen. Vi prøver bare å få til en bruk som alle kan leve med, sier han.

Muligheter, ikke begrensninger

For 15 år gamle Erlend Hansbakken er ønsket egentlig bare å ha en plass hvor han og kompisene kan henge, bade og stupe.

Akkurat nå føler de at Grilstad Marina er den eneste plassen de har å gå.

Derfor håper han virkelig at kommunens politikere holder det de har lovet, og finner alternativer for dem – om de da ikke vil fjerne gjerdet.

– Det er mye plass langs Trondheimsfjorden. Det eneste som trengs er at man tilrettelegger og ser muligheter i stedet for begrensninger, sier Hansbakken.