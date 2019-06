Med 62 mot 15 stemmer vedtok fylkestinget i Trøndelag å si nei til forslaget fra NVE til ny nasjonal ramme for vindkraft.

Bare Høyre og Fremskrittspartiet stemte imot.

Saken er ute på høring og NVE foreslår at 13 områder i Norge er egnet for vindkraft i fremtiden.

Motstanden mot vindkraft har vært stor i Trøndelag, også i øykommunen Frøya.

– Har allerede tatt 40 prosent

– Trøndelag har allerede tatt 40 prosent av vindkraftutbygginga i Norge på det som det er konsesjonsgitt og utbygd. Vi har tatt vårt ansvar i den globale klimadugnaden, sier fylkesordfører Sandvik (Ap).

FYLKESTINGET SIER NEI: Fylkesordfører Tore O. Sandvik i Trøndelag mener NVE har bommet på norgeskartet i forslag til ny nasjonal ramme for vindkraft i Trøndelag. Foto: Narve Nordmeland/Trøndelag fylkeskommune /

Dette ble vedtatt i fylkestinget:

«Trøndelag fylkeskommune fraråder den foreslåtte rammen for vindkraft på land og er innstilt på å kunne påklage ytterligere konsesjonssøknader for landbasert vindkraft i Trøndelag.»

– Det forslaget NVE har lagt på bordet om å utrede tre områder i fylket vårt er dramatisk for Trøndelag. Områdene utgjør opptil 27 prosent av alt areal. Med de utbyggingene som gjennomføres blir det kraftoverskudd i overskuelig fremtid, sa fylkesvaraordfører Thomas Iver Hallem (Sp) på fylkestinget.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. NVE har pekt på 13 områder i Norge der vindkraft kan bli bygd ut i fremtida. Forslaget er ute på høring.

Mener vindkraft blir viktig

Det er Olje- og energidepartementet som skal behandle forslaget fra NVE til nasjonal ramme for vindkraftutbygging.

– Det som er viktigst med NVE sitt rammeforslag er at det skaper forutsigbarhet og en helhetlig utvikling. Vindkraft er og vil bli en viktig kilde til fornybar energi. Det er noe Norge vil trenge, sier Tord Lien, tidligere olje– og energiminister og leder i NHO i Trøndelag.

MENER NORGE TRENGER VINDKRAFT: Tidligere olje– og energiminister og leder i NHO i Trøndelag, Tord Lien, støtter forslaget til ny nasjonal ramme for vindkraft, fordi dette vil skape forutsigbarhet. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

– Hva betyr vindkraft for kommunene?

–– Dette vil gi betydelige bidrag til kommuneøkonomien. Vindkraft bare i Trøndelag betyr i overkant av 100 millioner kroner i eiendomsskatt til kommunene når utbyggingene er ferdig. I tillegg gir det mange lønnsomme arbeidsplasser, sier Lien.

Lytter til alle innspill

Olje- og energidepartementet gjennomfører nå innspillsmøter over hele landet, og onsdag ble et slikt møte avholdt i Trondheim.

Her var også statssekretær Liv Lønnum fra departementet.

– Vi er klar over at Trøndelag allerede har en del utbygget vindkraft. Departementet åpner for innspill over hele landet før vi skal gjøre en samlet vurdering. Det har vært en prinsipp med lokal forankring, og det ønsker vi det skal være fremover også, sier Lønnum.