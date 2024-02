Funkygine ferdig i Norges tøffeste: – Trist

– Rent økonomisk gikk ikke dette i hop, sier Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand.

Den nyeste sesongen av Norges tøffeste blir den tredje og siste hun leder. For da Vasstrand ble spurt av NRK om å være programleder også i sesongen som skal spilles inn i høst, endte den populære treningsprofilen med å si nei.

Sier hun gir seg på topp

– Jeg er både glad og stolt over å bli spurt for fjerde gang om å lede dette programmet, men med en utvidet sendeperiode ble det problematisk å takke ja.

Jørgine debuterte som programleder i sesong tre av Norges tøffeste. I løpet av den sesongen rakk hun å demonstrere øvelser... ...klatre opp på tak... ...løpe... ...bli veldig skitten... ...og fryse masse. Disse fem deltakerne kom lengst i sesong 3. Aller lengst kom mannen til høyre: Isak Dreyer.

Som programleder i NRK må hun sette andre ting på pause. Hun forteller at det er «mye spennende» som skjer for hennes del fremover, uten å røpe hva. En pause lar seg ikke gjøre, ifølge henne.

– Vi i redaksjonen er triste for at hun har takket nei til videre samarbeid, men har selvfølgelig forståelse for hennes valg, sier prosjektleder for Norges tøffeste, Solveig Hareide.

Denne gjengen kjempet om å bli Norges tøffeste 2022. Under innspilling har Jørgine gjerne brukt tiden mellom opptak til å trene. Her ser vi henne gjøre gående utfall på en landevei ved Thamshavnbanen. Hun har ofte tatt i et tak hvis produksjonen har trengt hjelp til å gjøre klar til konkurranse. Og når det har åpnet seg en mulighet for å teste løypa i forkant, har konkurranseinstinktet hennes dukket opp – sannsynligvis ikke veldig overraskende for noen. Stillingsbeskrivelsen for programleder i Norges tøffeste rommer også «psykolog» og «motivator», og muligens til og med «life coach». Jørgine sammen med sesongvinner Sondre Lernes Hansen.

Hun beskriver Vasstrand som en tøff og omsorgsfull programleder, og tidenes triveligste kollega.

– Vi ønsket gjerne å ha henne med videre, men hun valgte å takke nei denne gangen, sier programsjef i NRK, Kristian Karlsen, og takker henne for innsatsen.

– Det blir trist å ikke lenger være en del av denne fantastiske produksjonen. Men heldigvis gir jeg meg på topp. Årets sesong blir helt rå, sier Vasstrand.

Slik beskriver Jørgine Massa Vasstrand tiden sin som Norges tøffeste-programleder: Spennende, lærerikt og veldig givende å få komme så tett på deltakere som pusher grensene sine til det ytterste.

Leter etter ny programleder – og nye deltakere

Hver torsdag og søndag fra 7. mars kan du se ti tøffinger kjempe seg gjennom knallharde konkurranser som utfordrer både kropp og psyke.

Ifølge Vasstrand er gjengen som nå deltar den totalt sett best trente som har vært med. Og konkurransene skal visstnok være jævligere, skal vi tro redaksjonen bak serien.

Samtidig som årets sesong sendes, skal letingen etter ny programleder pågå for fullt.

– Vi har lyst til å finne en programleder som deltakerne vil imponere, sier prosjektleder Hareide.

Visste du forresten at Funkygine var deltaker i sesong 2? Både produksjonen og konkurrentene, og hun selv, ble sjokkert da storfavoritten røk ut: