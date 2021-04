Frykter sesongen kan bli spolert etter koronatilfeller på Mount Everest

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg tror det bare er et spørsmål om tid før det sprer seg. Det kan bli et stort utbrudd i basecamp om vi ikke gjør noe nå, før det er for sent.

Det sier den erfarne fjellguiden Lukas Furtenbach til nyhetsbyrået AP.

Østerrikeren befinner seg nå i basecamp ved Mount Everest, utgangspunktet for alle ekspedisjonene til verdens høyeste fjell.

I underkant av 400 personer har fått tillatelse til å bestige toppen denne sesongen, og det må de gjøre i det beryktede «vinduet» i midten av mai, når været er stabilt nok.

Men etter at norske Erlend Ness og en sherpa fikk påvist korona i base camp tidligere denne uka, frykter fjellguiden at sesongen kan bli spolert.

Furtenbach påpeker at det kan være flere positive koronatilfeller på fjellet, da klatrerne har bodd sammen i flere uker.

– Det vi trenger mest av alt nå, er massetesting i basecamp. Alle må testes, og alle teamene må isoleres, sier Furtenbach.

– Det er den eneste muligheten vi har til å redde sesongen. Ellers kommer vi til å se et større utbrudd og at sesongen avsluttes tidlig.

BEKYMRET: Den østerrikske fjellguiden Lukas Furtenbach er klar på at fjellklatrere må massetestes for å unngå et større koronautbrudd på Mount Everest. Foto: AP

Håper de holder seg for seg selv

– Han har sikkert helt rett i at med et stort covid-utbrudd i basecamp, så vil hele sesongen være i fare, skriver Erlend Ness til NRK via Messenger fra Nepal.

Nordmannen informerer om at han fikk slippe ut fra sykehuset i Katmandu torsdag, etter at den siste koronatesten var negativ. Nå bor han hos en nepalsk storfamilie.

HIT, MEN IKKE LENGER: Erlend Ness fra Trondheim hadde kommet seg til basecamp ved Mount Everest. Men turen stoppet her da han fikk påvist korona. Foto: Erlend Ness' expeditions

Ness sier han ikke er helt oppdatert på stemningen blant klatrerne, men han vil tro at alle tenker smittevern i større grad enn da de dro opp i fjellet for et par uker siden.

– Jeg håper og tror at alle team der oppe holder seg for seg selv og klarer å hindre et stort utbrudd, da alle vet hva det vil kunne resultere i.

Jobber med sikkerheten

Ifølge New York Times er det etablert en midlertidig helsestasjon på basecamp, hvor fjellklatrere blir testet med jevne mellomrom for koronavirus.

De har også en egen stab som skal passe på at man bruker munnbind og holder avstand fra hverandre.

I tillegg opplyser sykehuset i Katmandu til avisen at de jobber sammen med myndighetene for å se hva de kan gjøre for å ivareta sikkerheten til både klatrere og ansatte der oppe.

Ifølge styrelederen i den største ekspedisjonsoperatøren i Nepal, Seven Summit Treks, er det imidlertid ikke aktuelt å avlyse ekspedisjoner selv om klatrere blir koronasmittet.

– Man skal ikke snu eller gi opp etter å ha nådd basecamp, sier Mingma Sherpa til New York Times.

KREVENDE: Turen opp til verdens høyeste topp er strabasiøs, blant annet fordi det er lite oksygen i luften. Å få korona da, er kritisk. Foto: GESMAN TAMANG / AFP

Høyere risiko for høydesyke

For Erlend Ness' del, er riktignok løpet kjørt. Nå er det returen til Trondheim som venter.

Ønsket om å dra tilbake til basecamp og fullføre turen er sterkt, men dette har legene frarådet på det sterkeste.

– De sier lungene mine ikke vil ha hundre prosent normal funksjonalitet før om cirka seks måneder, skriver han.

– Risikoen for alvorlig høydesyke er nå mye større enn før covid, spesielt lungeødem. Kjedelig, men sånn er det bare. Om jeg prøver igjen senere er for tidlig å si enda. Vi får se.