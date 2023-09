– Jeg føler meg dum og brukt som godtok alt han gjorde i tro om at jeg var heldig som hadde en lege som var så grundig og brukte så god tid på meg.

Det sier en av kvinnene som ble filmet under gynekologiske undersøkelser av den tidligere kommuneoverlegen i Frosta. Hun ønsker å være anonym i saken. Mannen erkjenner ikke straffskyld.

Kvinnen forteller at hun har hentet ut legejournalen sin og at det der kommer frem at flere av de gynekologiske undersøkelsene ikke er blitt registrert. Siden 2016 har hun hatt fjorten gynekologiske undersøkelser. Ni av dem ble registrert og fem av undersøkelsene ble ikke registrert.

– Jeg fikk ofte høre at ting ikke vistes på prøvene og at vi måtte gjøre det på nytt, så jeg er sikkert blitt filmet i 20 timer.

Dette fikk hun vite da politiavhøret hennes ble sammenlignet med rapporten fra de som hadde analysert videomaterialet kom.

– At jeg spradet rundt mer eller mindre naken, føles i dag bare ekkelt og perverst.

Hun forteller også at flere av undersøkelsene fant sted klokken 20.00.

Kvinnen har nå fått bistandsadvokat.

200 anmeldelser

Fra tidligere av er det kjent at 93 kvinner er fornærmet, og den tidligere kommuneoverlegen er siktet for 34 voldtekter.

Politiet fant 6000 timer med videomateriale da de ransaket siktedes legekontor, og gjenkjente 159 nye kvinner på videopptakene. Av disse har 42 valgt å anmelde den tidligere legen for filming. I tillegg har 65 andre kvinner anmeldt ham for overgrep.

Onsdag kunne etterforskningsleder i Trøndelag politidistrikt, Eivind Guldseth bekrefte at antall fornærmede nå er 200.

Det er til sammen 200 fornærmede i saken forteller etterforskningsleder, Eivind Guldseth. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Både Guldseth og politiadvokat Charlotte Asphaug er tydelige på at det vil komme en del henleggelser fremover.

NRK har i denne saken prøvd å komme i kontakt med legens forsvarer via telefon, SMS og e-post, uten så langt å ha fått svar.

Mener de har klare videobevis

– Jeg ønsker ikke å gå veldig i detalj på hva som er filma, men det er et ganske vidt spekter. Ifra det vi tidligere har omtalt som seksuell omgang og fram til det at det har vært gjennomført vanlige gynekologiske undersøkelser der det ikke har skjedd noe straffbart under undersøkelsen ut over at den er blitt filma, det sa Eivind Guldseth til NRK tirsdag 5. september.

Han bekreftet at videomaterialet de sitter på viser tydelig hva som skjer.

– Kvaliteten er av en sånn art at vi ser undersøkelsen godt. Det er flere kamera og flere vinkler uten at jeg ønsker å gå inn på antall kameraer.

– Når vi ser videoen og hvis den blir spilt av i retten, er det ingen tvil om hva som blir gjort.

I politiavhør gjennomført i april, skal den sikta ha forklart til politiet at han filmet for å ha bevis. Det fortalte etterforskningsleder Guldseth til NRK i juli.