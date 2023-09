Frostasaken: 159 personer er gjenkjent på videoopptakene legen gjorde

Den tidligere kommuneoverlegen i Frosta er fra før siktet for 34 voldtekter. 93 kvinner har status som fornærma i saken mot den tidligere legen.

Nå varsler etterforskningslederen at langt flere er berørt i saken.

– Vi har nå gjennomgått det beslaglagte videomaterialet og har i starten av denne uka kontaktet de fleste av de som er gjenkjent på video, sier Eivind Guldseth, politifaglig etterforskningsleder i saken ved Trøndelag politidistrikt.

Det er snakk om til sammen 159 personer. Noen av de som er filmet har vært utsatt for det politiet mener kan være seksuell omgang i form av masturbasjon i strid med straffelovens bestemmelser om voldtekt.

Andre har vært filmet, og politiet vil vurdere hvorvidt dette i seg selv vil kunne være i strid med straffeloven.

– Fremover vil etterforskningen ha fokus på avhør av de fornærmede, samt andre relevante etterforskningsskritt sier Eivind Guldseth, politifaglig etterforskningsleder i saken ved Trøndelag politidistrikt.

Mannen erkjenner ikke straffskyld.

Tusenvis av timer med videomateriale

Politiet beslagla flere harddisker hjemme hos legen. Harddiskene inneholder over 6000 timer med videomateriale.

Disse er politiet ferdige med å se gjennom.

– Det er de som blir gjenkjent i disse videoene som blir oppringt i disse dagene, sier Guldseth.

Arbeidet med dette starta mandag.

– Det vi i første omgang gjennomfører nå er en ren varsling om at de er filma. Så vil de som har blitt filma, og som ikke er fornærmede i saken fra tidligere, få anledning til å forklare seg om forholdet, sier Guldseth.

Mange nye avhør

Den tidligere legen er foreløpig ikke sikta i noen av disse nye forholdene.

Harddiskene som ble beslaglagt hjemme hos legen skal ha vært merket med dato og årstall. De første opptakene er fra 2016 og det siste fra 2021.

Legen har forklart at årsaken til at han filma undersøkelsene sine var for å ha bevis dersom kvinnene skulle komme med anklager mot han. Han var redd det kunne komme da mange av undersøkelsene skjedde utenfor kontortid mens han var alene med pasientene.

Overgrepsanklagene mot legen strekker seg tilbake til slutten av 90-tallet. Altså en periode på over 20 år.

NRK har prøvd å komme i kontakt med mannens forsvarer, men har foreløpig ikke lyktes.