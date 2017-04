Frastjålet laksefluer for 170.000 – utlover dusør

I påskehelga ble Eva Stensholm og Tom Inge Bakken fra Hegra i Nord-Trøndelag frastjålet 3.500 laksefluer til en verdi på over 160.000 kroner. Det var Trønder-Avisa som først omtalte saken.

– Det er en hel vinters arbeid. Helt fra september til mars, 12 timer om dagen. Det er vanvittig mye arbeid og mye penger, sier Stensholm til NRK.

Det er mannen hennes, Tom Inge, som driver firmaet Bakken flies og binder laksefluer som blant annet er laget av isbjørnhår.

– Bare å kjøpe inn isbjørnskinn er jo veldig kostbart i seg selv, sier Stensholm.

Fluene brukes til fiske av laks og ørret og koster mellom 30 og 70 kroner i butikken.

Utlover dusør

Bakken Flies leverer fluer til sportsbutikker over hele landet, også i Sverige og andre leverandører av fiskeutstyr og privatpersoner.

Stensholm mener at de som har vært i bedriftens lokale og tatt med seg fluene, kjenner godt til stedet og hva som befant seg der.

– Det er folk som har vært her før. De har tatt bare det fineste, så de vet hva det dreier seg om, sier hun.

Nå utlover paret en dusør på 10.000 kroner til den som kan hjelpe dem med å få fluene tilbake.

– Det er jo småpenger i forhold til hva det er verdt, sier Stensholm.

Det er mye arbeid å tar lang tid å binde fluer. Tom Inge Bakken har brukt hele vinteren på å binde de stjålte fluene. Foto: Eva Stensholm

– Kan levere det tilbake

Hvor mye tyveriet medfører av tap på kort sikt har ikke paret oversikt over utover at de har forsikring. Når butikkene ikke får fluene sine, frykter paret at de vil tape kunder på lang sikt.

– Når kundene ikke får fluene sine, kan alt dette bli et tapsprosjekt, sier hun.

Saken er anmeldt til politiet, men paret håper at tyvene heller leverer fluene tilbake slik at de kan trekke anmeldelsen.

– De som har stjålet dem ikke har jo muligheter til å selge dem lokalt, så det beste er nok å levere dem tilbake. De kan jo sende det i posten eller komme snikende på kveldstid og sette det på trappa, så ordner det seg, sier Stensholm.

Politiet i Nord-Trøndelag bekrefter til NRK at saken er anmeldt.

– Vi har vært på stedet og foretatt årstedsundersøkelser. Det er opplyst at tyvegodset har en verdi på 170.000 kroner, sier operasjonsleder i Nord-Trøndelag, Lars Letnes.