– Situasjonen er alvorlig og viser at tiltakene om å stenge fiske i sjø og elv var nødvendig. Og mange plasser vil det fremover være nødvendig med stenge tiltak.

Det sier seniorforsker Torbjørn Forseth på Norsk institutt for naturforskning, NINA.

– Situasjonen har ikke blitt bedre, særlig i Sør-Norge, legger han til.

Den siste tida er nye tellinger og data gjennomgått fra de stengte lakseelvene og fra elver som fortsatt er åpne. Rapporten viser:

Innsiget av mellom- og storlaks er svakt sør for Nordland.

av mellom- og storlaks er svakt sør for Nordland. Nord for Trøndelag varierer fangsten mye mellom vassdragene og det er vanskelig å gi et entydig bilde.

I Troms og Vest-Finnmark er forholdene bedre enn i andre deler av landet. Men i Varangerfjorden er det vesentlig mindre laks enn tidligere.

Miljødirektoratet stanset laksefiske i 33 elver og sjøer fra 23. juni.

– Nå ser det omtrent like dårlig ut i Sør-Norge opp til og med Trondheimsfjorden. Det er et lavt innsig og spesielt av de største laksene, sier Forseth.

I neste uke skal Miljødirektoratet gjøre en ny vurdering og fatte et vedtak om hvor det blir lov og ikke å fiske laks videre i sommer.

Dagens midtsesongevaluering fra NINA vil få betydning for Miljødirektoratets som skal være klart mellom 8. og 10. juli.

– Det blir spennende å se hva de kommer frem til, påpeker seniorforskeren.

Historisk dårlig

Fjorårets laksefiske var tidenes dårligste, og fangstene av villaks sank kraftig.

– Dersom vi får nok en dårlig sesong, slik det ser ut til, er det utrolig viktig at det blir igjen nok gytefisk i år. Viss ikke kan det gå utover fremtiden for både fiske i elvene og fiske i sjøene, sier Forseth.

I 2022 ble det fanget 97.678 villaks av sportsfiskerne i norske lakseelver. Tallet for 2023 var 70.593. Villaksen er rødlista i Artsdatabanken og vurderes som «nær truet».

– Jeg har vært bekymra lenge. Dette er nok et tegn på at det ikke står bra til, selv om fiskeforholdene nok var litt dårlige i 2023, sa forsker Torbjørn Forseth fra Nina til NRK i januar i år.

I år ser innsiget av villaks dårligere ut, sa direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro, da laksefisket ble stengt for et par uker siden.

– I mange elver der stor laks utgjør en vesentlig del av bestanden ligger fangstene hittil langt under halvparten sammenlignet med de senere år, uttalte Hambro i ei pressemelding.

Og dersom det blir to dårlige år med lite gytefisk i elvene vil det merkes fremover. Seniorforskeren beskriver situasjonen som dramatisk.

– For fremtidig produksjon er vi avhengig av at det er nok gytefisk hvert år, legger Forseth til.

Rapporten

Fredag formiddag var det et møte mellom Nina og Miljødirektoratet, der midtsesongevalueringa ble gjennomgått. Her er det en status i lakseelvene fra nord til sør i landet.

– Vi går gjennom fangster fra elver som fortsatt er åpen for fiske i landet, informasjon fra kilenotstasjoner og det som finnes av videotellinger fra Skandinavisk naturovervåkning. Så går vi gjennom alle de stengte vassdragene og presenterer data fra dem, forteller seniorforsker Torbjørn Forseth.

Han har vært med å lage en ny rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, som sier at påvirkning fra lakseoppdrett og klimaendringer er de største truslene mot villaksen. Andre store trusler mot laks er fysiske inngrep i vassdrag og vannkraftproduksjon.

Dette er elvene som er stengt Østfold: Glomma m. Aagardselva.

Agder: Tovdalselva, Otra, Mandalselva, Lygna

Rogaland: Figgjo, Hjelmelandsåna, Nordelva (Åbøelva), Vikedalselva.

Vestland: Uskedalselva, Steinsdalselva, Oselva, Nærøydalselva, Sogndalselva, Daleelva, Gaula i Sunnfjorden, Nausta, Åelva og Ommedalselva, Gloppenelva, Strynselva, Hjalma.

Møre og Romsdal: Austefjordelva, Korsbrekkelva, Rauma, Eira, Surna.

Trøndelag: Orkla, Gaula, Nidelva, Stjørdalselva, Verdalselva, Steinkjerelva og Byaelva, Namsenvassdraget inkludert Høylandsvassdraget og Sanddøla. Kilde: Miljødirektoratet

Spenning i lakseelever

Årets innsig av laks til norske elver er historisk lavt, sier generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen.

Han sier «kollapsen» i lakseinnsiget er svært uventet.

– En slik brå og uventet nedstenging er dramatisk, og konsekvensene er mange både samfunnsmessig og økonomisk, sier Evensen.

Nå er de spent på hva som skjer i neste uke. Først skal de gå gjennom midtsesongevalueringa fra Nina.

– Vi må jobbe med de faglige rådene med tanke på hvordan vi kan tilpasse og stramme inn fiskereglene slik at vi kan åpne fisket i noen elver, og eventuelt holde stengt der det ikke er et høstbart overskudd, sier han.