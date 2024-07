Gransker mysterium: Fiskene kjempet febrilsk for livet

Ustevatn i Hol kommune er hele 12,2 kvadratkilometer stort og 90 meter på det dypeste. Nå rommer det også et fiskemysterium, som brått dukket opp den siste uka.

Forrige onsdag oppdaget noen at fisk oppførte seg unormalt, og hadde hodet over vann og kjempet for livet.

– Dagen etter ble det observert enda flere, og på fredagen fant vi hundrevis av død sik, som lå og fløt i vannet på tre forskjellige steder, sier Kjell Mykkeltvedt til NRK.

Hundrevis av død fisk fløt i Ustevatn i forrige uke. Foto: Kjell Mykkeltvedt

– Må være noe alvorlig

Han er fiskeribiolog og pensjonert miljøvernleder i Hol kommune, og har aldri sett noe liknende.

– Noen svømte planløst rundt i overflata, og etter hvert «sto» de rett opp og ned, med hodet over vannet. Til slutt lå de bare i vannoverflata.

– Hva tenkte du da du så dette?

– At det må være noe alvorlig som har skjedd. Jeg hadde ikke sett noe sånt før, så vi tok kontakt med Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

Jan Egil Grue (Hafslund E-CO), Helge Verpe (grunneier), Kjell Mykkeltvedt (fiskeribiolog og pensjonert miljøvernleder Hol kommune), Sofie Ottesen (Mattilsynet), Olav Arvid Haugen (grunneier) og Martin Ekse (Hafslund E-CO) har forsøkt å finne ut av mysteriet i Ustevatn. Foto: Rolf Mykkeltvedt

Skal granske prøver

Mandag var Sofie Ottesen fra Mattilsynet på plass for å gjøre undersøkelser.

Grunneiere og folk fra Hafslund E-CO var også ute i båt, og søkte med drone, skriver Hallingdølen.

Nå skal disse prøvene undersøkes.

– Jeg tok opp et par døde fisk og dissekerte dem, og var spesielt interessert i gjellene, siden det så ut som de hadde mangel på surstoff.

– Men gjellene så greie ut, og jeg så ikke noe belegg eller noe sånt der, og jeg så heller ikke noe unormalt i innmaten til fisken, sier Mykkeltvedt.

Kjell Mykkeltvedt sjekket fisken som ble funnet død i Ustevatn. Foto: Kjell Mykkeltvedt

Ikke noe varslet utslipp

Han håper Veterinærinstituttet kan løse fiskegåten i løpet av de neste dagene.

– Det kan være noe med vannkvaliteten, men det er litt rart det også, for det er jo et veldig stort vann, sier Mykkeltvedt.

Etter oppdagelsene i forrige uke har det ikke dukket opp mer død fisk de siste dagene.

– Det kan være noe giftstoff, eller en form for sykdom eller parasitt. Vi har undersøkt litt i området, og det er ikke noen som har lagt merke til noe utslipp eller sett tegn til det.