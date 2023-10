– Nå stenger vi staten – igjen, sier Ella Marie Hætta Isaksen i en pressemelding.

Det har gått to år siden Høyesterett slo fast at tillatelsen til å bygge vindkraftanlegget på Fosen i Trøndelag er ugyldig, fordi det bryter med samenes rettigheter.

– Når vi blokkerer departementene i dag, vil vi legge ansvar på statsrådene deres som snart er på vei inn i regjeringens høyeste beslutningsorgan, Kongen i statsråd, sier hun.

Torsdag blokkerte aksjonistene alle inngangene til Statkraft. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Blokkerte inngangene til Statkraft

Onsdag startet store demonstrasjoner i og utenfor Stortinget. Torsdag flyttet de seg ut fra Oslo sentrum til Lysaker, hvor de blokkerte alle inngangene til Statkraft. Mange ansatte måtte jobbe fra hjemmekontor.

Aksjonistene sier at de vil ansvarliggjøre alle som har noe med Fosen-saken å gjøre.

– Og er det noen som har sluppet unna ganske lett, så er det selskapene som tjener seg søkkrike på dette menneskerettighetsbruddet.

Det sa Elle Nystad, leder for Norske Samers Riksforbunds ungdomsorganisasjon (NSR-U) til aksjonistene tidlig torsdag morgen.

Greta Thunberg ankom Lysaker torsdag formiddag, og deltar i aksjonene også fredag. Foto: Mette Ballovara

Greta Thunberg: – Norge skjemmer seg ut

Greta Thunberg har også kommet for å delta i aksjonen, sammen med svenske aksjonister fra klimabevegelsen Fridays for Future.

– For meg er det en selvfølge at jeg skal stå i solidaritet med de unge samene som kjemper for grunnleggende menneskerettigheter, sa Thunberg.

– Norge skjemmer seg ut internasjonalt nå.

Geir Fuglseth er talsperson for Fosen Vind. Foto: Statkraft

Statkraft sier de forholder seg til Olje- og energidepartementet bestemmelser for hva som skjer videre i saken.

– Nå har departementet stadfestet at konsesjonen som ligger sier at vi kan produsere så lenge saken pågår, inntil det har kommet et nytt vedtak. Vi har hatt normal produksjon i den tiden, Geir Fuglseth, talsperson for Fosen Vind.

NRK forklarer Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen? Bla videre Brukes som beiteområde Sørsamer har brukt fjellområdet Roan og Storheia på Fosen som vinterbeite for rein siden før 1500-tallet. 2010: Får tillatelse til å bygge i området I 2006 melder Statkraft Development AS interesse for å bygge vindkraftanlegg i området. Søknaden blir godkjent i 2010 og det blir gitt konsesjon til utbyggingen. Denne konsesjonen klages på, men stadfestes likevel av Olje- og energidepartementet i 2013. 2014: Spilles inn i rettsystemet Saken spilles inn i rettsystemet for behandling. Sør-Fosen sitje og Nord-Fosen siida mener utbyggingen vil ødelegge viktige beiteområder for reinsdyr og dermed krenke samers rett til kulturutøvelse. 2016: Starter utbygging Likevel starter arbeidet med å bygge anlegget i juni 2016. Selv om saken ikke er ferdig behandlet i rettsystemet har staten gitt utbygger tillatelse til å starte arbeidet tidlig. Det blir investert 11 milliarder kroner i prosjektet. 2018: FN ber om byggestans FN ber Norge om å stanse utbyggingen på Storheia til saken er avklart i rettssystemet. Staten tar dette ikke til følge og driften av vindturbinene starter i 2020. 2021: Knusende dom i Høyesterett I 2021 slår en enstemmig Høyesterettsdom fast at utbyggingen av anleggene på Fosen krenker samenes rett til kulturutøvelse. Konsesjonene blir kjent ugyldige fordi utbyggingen bryter med FN-konvensjonen. 2022: Vil beholde anlegget Til tross for dommen fortsetter driften av anlegget på Fosen. I 2022 sender regjeringen et brev til Sametinget hvor de sier de har et mål om å beholde både vindkraft og reindrifta på Fosen. Les mer om Fosen-dommen her Forrige kort Neste kort

Pågår meklinger

Reindriftsutøverne i området og utbyggeren av anlegget startet i mai forhandlinger ført av Riksmekleren, med mål om å komme fram til en minnelig løsning. Partene har vært stille om hvordan meklingen går helt til nå.

Onsdag sa en av de involverte reindriftsutøverne, Terje Haugen, som er leder for Fovsen Njaarke Sijte, at de vurderer å trekke seg fra meklingen.

Terje Haugen er leder for Fovsen Njaarke Sijte. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ifølge ham har det vært liten fremgang.

– Skjer det ingenting er det bortkasta tid og energi å holde på med noe sånn – det blir ikke noe annerledes hvis vi bare møtes og møtes og ingenting skjer, sier han.

Talsperson for Fosen Vind sier de har håp om at meklingene fører frem.

– Vi bidrar aktivt til den meklingen med reindriften og sammen med staten og OED for å finne den løsningen. Men det er klart det er krevende problemstillinger. Men vi har tro på at vi skal komme til en løsning, sier Geir Fuglseth.