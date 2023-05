– Jeg er først og fremst glad for at alle partene har bestemt seg for å delta i meklingsprosessen. Dette er en vanskelig sak og ingenting skal være uprøvd.

Det sier statssekretær i Olje- og energidepartementet Elisabeth Sæther til NRK.

– Dette er et oppstartsmøte hvor det er Riksmekleren som leder møtet og vindkraftkonsensjonærene og reindriften er partene. Vi og deltar og ser om det er noe staten kan bidra med, sier Sæther.

Elisabeth Sæther statssekretær i Olje- og energidepartementet. Hun deltar i møtet mellom partene i Fosen-saken. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Ingen løsning i dag

Det er på forespørsel fra dem at riksmekler Mats Ruland nå leder møtet mellom partene. Han er ikke med i rollen som riksmekler, men som en nøytral person med lang erfaring fra forhandlinger av ulik karakter.

Han har med seg tingrettsdommer Hanne Sofie Bjelland og reindriftsutøver Tom Kristian Lifjell.

– Jeg ser fram til møtet og er spent – og så får vi se hva som kommer ut av det når vi er ferdig. Men jeg er optimist, og håper at vi skal komme godt i gang og finne en god veg mot ei løsning, sier Ruland på tur inn i møtet.

Mats Ruland påpeker at saken har stor kompleksitet og at det er mange aktører involvert. Han legger ikke skjul på at det blir vanskelig å finne ei løsning: – Men jeg er optimistisk. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Han beskriver dette er en kompleks sak, og understreker at mye av møtet vil gå med til å avklare prosessen framover.

– Vi vil ikke finne ei løsning i dag. Det er urealistisk.

Vil vite mer om utgangspunktet for møtet

– Det er positivt at vi kan komme sammen og snakke sammen. Jeg håper dette er begynnelsen på en prosess som kan skaffe en løsning, sier Tom Larsen fra utbygger Fosen Vind.

Sissel Stormo Holtan er reindriftsutøver i Nord-Fosen Siida. Hun håper reineierne vil få en konkret plan for hva som skal skje videre i saken.

– Vi får bare ta det som kommer, sier hun.

Reindriftsutøverne sier de må få vite mer om riksmeklerens utgangspunkt før de har flere tydelige forventninger.

Tom Larsen representerer utbygger Fosen Vind i møtet. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

– Statens ansvar

Sæther sier partene går inn med et åpnet sinn og at målet er å finne en rask løsning.

– Hvor åpen og villig er staten til å gå inn med en løsning her, for å bidra til at det kan bli en løsning i saken?

– Jeg tror det alle partene er interessert i, er å få en rask avklaring i saken. Og så har vi et ansvar for å sikre at vi følger opp Høyesterett sin dom, og derfor har vi satt i gang de nødvendige prosessene for å kunne fatte et såkalt omgjøringsvedtak.

– Når det er sagt, om en minnelig avtale mellom partene kan føre fram, vil jo det gi en raskere avklaring enn det formelle utredningssporet.

NRK forklarer Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen? Bla videre Brukes som beiteområde Sørsamer har brukt fjellområdet Roan og Storheia på Fosen som vinterbeite for rein siden før 1500-tallet. 2010: Får tillatelse til å bygge i området I 2006 melder Statkraft Development AS interesse for å bygge vindkraftanlegg i området. Søknaden blir godkjent i 2010 og det blir gitt konsesjon til utbyggingen. Denne konsesjonen klages på, men stadfestes likevel av Olje- og energidepartementet i 2013. 2014: Spilles inn i rettsystemet Saken spilles inn i rettsystemet for behandling. Sør-Fosen sitje og Nord-Fosen siida mener utbyggingen vil ødelegge viktige beiteområder for reinsdyr og dermed krenke samers rett til kulturutøvelse. 2016: Starter utbygging Likevel starter arbeidet med å bygge anlegget i juni 2016. Selv om saken ikke er ferdig behandlet i rettsystemet har staten gitt utbygger tillatelse til å starte arbeidet tidlig. Det blir investert 11 milliarder kroner i prosjektet. 2018: FN ber om byggestans FN ber Norge om å stanse utbyggingen på Storheia til saken er avklart i rettssystemet. Staten tar dette ikke til følge og driften av vindturbinene starter i 2020. 2021: Knusende dom i Høyesterett I 2021 slår en enstemmig Høyesterettsdom fast at utbyggingen av anleggene på Fosen krenker samenes rett til kulturutøvelse. Konsesjonene blir kjent ugyldige fordi utbyggingen bryter med FN-konvensjonen. 2022: Vil beholde anlegget Til tross for dommen fortsetter driften av anlegget på Fosen. I 2022 sender regjeringen et brev til Sametinget hvor de sier de har et mål om å beholde både vindkraft og reindrifta på Fosen. Les mer om Fosen-dommen her Forrige kort Neste kort

Hun anerkjenner at det er staten som har gitt tillatelse til å bygge vindkraftverket, og at de er årsaken til at partene står i denne situasjonen.

– La det ikke være noen tvil om at det er vårt ansvar å sikre at Høyesterett sin dom blir fulgt opp, og derfor satte vi i gang, med en gang dommen falt, de nødvendige prosessene for å sikre at vi får gjort det, men det er prosesser som tar tid, sier Sæther.