Fortsatt ikke full enighet i Fosen-saken: Her ønsker de å rive over 40 vindturbiner

– Vi har lagt fram et forslag og har ikke fått noe reelt svar på det. Så vi må ta det der ifra.

Det sier leder for Fosen reinbeitedistrikt Terje Haugen. Han representerer Nord-Fosen sijte som ennå ikke har komme til enighet. Og han er heller ikke sikker på at de er i nærheten av å lande en avtale.

– Har dere fått signaler på at det nærmer seg en avklaring?

– Vi kan ikke si det.

– Lov å håpe på overraskelser

Mandag ble det kjent at meklingene mellom Sør-Fosen sijte og Fosen Vind har resultert i at det inngås en minnelig avtale mellom partene.

Avtalen partene nå har kommet til skal bidra til å sikre videre reindrift, avbøte driftsmessige ulemper, og gi et grunnlag for fremtidig kulturutøvelse for Sør-Fosen sijte i et generasjonsperspektiv, står det i avtalen.

Men Nord-Fosen sijte står fortsatt på sine krav, blant annet at vindturbiner må rives på Roan.

– Vi ønsker å rive deler av Roan vindkraftanlegg. Cirka 40 vindturbiner.

Haugen sier de ikke har hørt noe mer, og at han er usikker når de eventuelt kan bli enige.

– Det er lov å håpe på overraskelser.

Leder for Fosen reinbeitedistrikt, Terje Haugen. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Vil bli enig

– Vi er glade for at partene på Sør-Fosen er blitt enige om en minnelig avtale. Her har alle partene strukket seg for å få til en felles enighet

Det sier kommunikasjonsdirektør i Aneo, Stig Tore Laugen. Det er de som er majoritetseier av Roan vindpark.

Han håper de også kan bli enig.

– Meklingen som pågår er taushetsbelagt og vi kan ikke si noe mer om innholdet der. Vi håper at man også på Nord-Fosen kan komme fram til en minnelig avtale, slik man nå har klart på Sør-Fosen.

Kommunikasjonsdirektør i Aneo, Stig Tore Laugen. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Kan bli nye aksjoner

– Det er kjempeviktig å presisere at Fosen-saken ikke er løst. Det kjenner jeg at jeg er veldig redd for, at vi skal slippe dette nå. Det ville vært et nytt svik mot reindrifta.

Det sa Ella Marie Hætta Isaksen til NRK mandag. Hun sier også at det kan bli nye aksjoner.

– Det er sannsynlig at det blir nye demonstrasjoner, fordi situasjonen er en helt annen for Nord-Fosen, sier Isaksen. Jeg vil love på vegne av aksjonen at vi vil fortsette å kjempe sammen med Nord-Fosen helt til de også er i en situasjon som de også kan leve med.

Ella Marie Hætta Isaksen Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Glad for enighet

Statsminister Jonas Gahr Støre sier han nå håper på en løsning også med den andre reineier-gruppa på Fosen.

En viktig lærdom er at arbeidet med vindturbinene på Fosen burde vært grundigere da konsesjonen opprinnelig ble gitt, sier Støre.

– Konsesjonen brøt internasjonale forpliktelser. Det burde ikke skjedd, så det arbeidet da burde vært grundigere. Så har det vært en kronglete vei å komme frem til hvordan vi retter opp det.

Støre er glad for at Riksmegleren, utbygger og reindrifta har kommet frem til en enighet i meklingene for sørgruppa, og nå håper han at det finnes en løsning for den andre gruppa.

– Vi har all mulig interesse som samfunn å få våre samiske interesser og næringsinteresser knyttet til reindrifta og finne minnelige løsninger på dette, sier Støre.