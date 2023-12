Meklingen mellom Sør-Fosen sijte og Fosen Vind har resultert i at det inngås en minnelig avtale mellom partene.

Det opplyser Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

Det legges til rette for at Sør-Fosen sijte skal kunne ta i bruk et tilleggsareal for vinterbeite utenfor Fosen reinbeitedistrikt.

Sør-Fosen sitje er kommet til enighet for fjellområdet Storheia med utbygger Fosen Vind, hvor Statkraft er eier. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Strider med menneskerettighetene

Høyesterett har slått fast at vindturbinene på Fosen strider med menneskerettighetene.

I vår og i høst har det vært demonstrasjoner mot at turbindriften har vært opprettholdt tross høyesterettsdommen.

Avtalen skal bidra til å sikre videre reindrift, avbøte driftsmessige ulemper, samt gi et grunnlag for fremtidig kulturutøvelse for Sør-Fosen sijte i et generasjonsperspektiv.

Vindturbinene i deres område får stå ut konsesjonsperioden, som er 25 år. Etter det er det avtalt at Sør-Fosen sijte får vetorett over vindkraftanleggets videre drift.

Det betyr at rettighetshaverne ikke kan søke om forlengelse eller fornyelse av konsesjonen uten samtykke fra Sør-Fosen sijte.

Brukes som beiteområde Sørsamer har brukt fjellområdet Roan og Storheia på Fosen som vinterbeite for rein siden før 1500-tallet. 2010: Får tillatelse til å bygge i området I 2006 melder Statkraft Development AS interesse for å bygge vindkraftanlegg i området. Søknaden blir godkjent i 2010 og det blir gitt konsesjon til utbyggingen. Denne konsesjonen klages på, men stadfestes likevel av Olje- og energidepartementet i 2013. 2014: Spilles inn i rettsystemet Saken spilles inn i rettsystemet for behandling. Sør-Fosen sitje og Nord-Fosen siida mener utbyggingen vil ødelegge viktige beiteområder for reinsdyr og dermed krenke samers rett til kulturutøvelse. 2016: Starter utbygging Likevel starter arbeidet med å bygge anlegget i juni 2016. Selv om saken ikke er ferdig behandlet i rettsystemet har staten gitt utbygger tillatelse til å starte arbeidet tidlig. Det blir investert 11 milliarder kroner i prosjektet. 2018: FN ber om byggestans FN ber Norge om å stanse utbyggingen på Storheia til saken er avklart i rettssystemet. Staten tar dette ikke til følge og driften av vindturbinene starter i 2020. 2021: Knusende dom i Høyesterett I 2021 slår en enstemmig Høyesterettsdom fast at utbyggingen av anleggene på Fosen krenker samenes rett til kulturutøvelse. Konsesjonene blir kjent ugyldige fordi utbyggingen bryter med FN-konvensjonen. 2022: Vil beholde anlegget Til tross for dommen fortsetter driften av anlegget på Fosen. I 2022 sender regjeringen et brev til Sametinget hvor de sier de har et mål om å beholde både vindkraft og reindrifta på Fosen.

Ikke enighet i den nordlige gruppen

– Jeg er glad for at Sør-Fosen Sijte får tilgjengeliggjort tilleggsareal for vinterbeiter som gjør at de fortsatt kan sikre og utvikle sin næring og kulturutøvelse.

Det sier Sametingspresident Silje Karine Muotka.

– En avtale om flytting av vinterbeite kan bare skje fordi Sør-Fosen Sijte på fritt grunnlag godkjenner dette. Norske myndigheter kan med andre ord verken pålegge eller presse dem til en slik flytting, sier hun.

Silje Karine Muotka er president for Sametinget. Foto: June Bjørnback / NRK

Avtalen gjelder kun den sørlige gruppen av reineiere på Fosen. Den nordlige gruppen er i forhandlinger med utbygger Aneo, og har ikke kommet til enighet så langt.

De hadde siste møte i november, og har i et brev til statsminister Jonas Gahr Støre bedt om at det kommer en løsning raskt. Nordgruppens områder gjelder utbyggingen i Roan.

Sørgruppen er kommet til enighet for fjellområdet Storheia med utbygger Fosen Vind hvor Statkraft er eier.

Les hele innholdet i avtalen her.

– Fremtidsretta løsning

Olje- og energiminister Terje Aasland sier det er ikke tvil om at Fosen-saken har vært belastende for de familiene som driver med reindrift på Fosen.

– Jeg er derfor glad for at partene og staten gjennom meklingsprosessen har kommet fram til en omforent, god og framtidsretta løsning, sier Aasland i pressemeldingen.

Olje- og energiminister Terje Aasland. Foto: William Jobling / NRK

– Mitt håp er med dette at også nye generasjoner kan se muligheten for å videreføre reindrifta på Fosen, sier Aasland.

Fosen Vind er glade for at en avtale er på plass.

– Avtalen gir sijten en sikkerhet for videre drift, også for fremtidige generasjoner, sier daglig leder Tom Kristian Larsen i Fosen Vind.