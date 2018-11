– Det er forferdelig, det handler om å ha alminnelig folkeskikk. Vi må rydde opp etter soldater som har gjort sitt fornødne. Det er bokstavelig talt en skitjobb, forteller Marianne Bø, leder for skade og miljøvern under Nato-øvelsen.

Soldater er blitt observert i å ha gjort fra seg rett ved en barnehage i Os i Hedmark under den store Nato-øvelsen, «Trident juncture».

Bø forteller at Forsvaret har fått inn fire klager på lignende oppførsel, der amerikanske og svenske soldater har gjort sitt fornødne i nærheten av skoler og idrettsanlegg.

– Vi har et system for hvordan slikt behandles. Soldatene får med seg utstyr for å rydde opp etter seg. Men neste gang vi har en større øvelse må vi nok stramme inn på dette, sier Bø.

Flere klager etter øvelsen

Miljøvernoffiser og leder for skade og miljøvern under Nato-øvelsen, Marianne Bø. Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Forsvaret har ikke bare fått klager på soldater som gjør fra seg på offentlige steder. Totalt er det meldt inn 442 klager og skader under øvelsen. De fleste meldingene er fra bønder som har fått skader på jordene sine. Totalt har det kommet inn 119 klager om skader på utmark og innmark.

– Vi har mange tunge kjøretøy ute på jordene, så dette er forventet, og det vil nok komme flere klager. Det har vært noen irriterte bønder, men de aller fleste har vært forståelsesfulle, forteller Bø.

– Vi skal rydde opp etter oss, og vi tar alle kostnader på skader som kommer fra øvelsen, fortsetter hun.

Brynjar Heli fra Orkdal i Trøndelag er en av dem som har sendt inn klage til Forsvaret. Han fikk ødeleggelser på jordet sitt etter at flere militære kjøretøy kjørte over det.

Heli er likevel positiv til øvelsen, og glad for at Forsvaret tar ansvar.

– Det er ingen problem så lenge de rydder opp etter seg, og det har de sagt at de skal gjøre. Jeg forstår at forsvaret må øve, og det er heldigvis ikke store ødeleggelsene, sier han.

Slik ser jordet til Brynjar Heli ut etter at flere militære kjøretøy kjørte over det. Heli sendte inn klage og fikk raskt svar fra Forsvaret. Foto: Berit Sølberg

– Jeg vil beklage

Talsmann for Nato-øvelsen, Eystein Malkenes Kvarving. Foto: Øyvind Hermstad / NRK

Talsmann for Nato-øvelsen, Eystein Malkenes Kvarving beklager at soldater har gjort sitt fornødne på offentlige plasser, og for ødeleggelsene etter øvelsen.

– Av og til skjer det dessverre ting man ikke har planlagt. Det er selvfølgelig ikke greit at folk gjør fra seg på offentlige områder. Det vil jeg beklage, sier Kvarving og fortsetter:

– Forsvaret skal behandle alle klager som sendes inn, og vi tar de på alvor.

Men selv om det har kommet en del klager, virker de fleste å være positive til Nato. Det har nemlig vært en merkbar forbedring i oppslutningen i Nato fra før øvelsen startet til mandag denne uken. Støtten fra folket har gått opp fra 64 prosent før øvelsen – til 69 prosent etter, ifølge en spørreundersøkelse Forsvaret har gjort.

Haakon Stephen Bruun-Hanssen, Norges forsvarssjef. Foto: martin steinholt / nrk

Norges forsvarssjef, Haakon Stephen Bruun-Hanssen mener øvelsen har vært en suksess, og er ikke overrasket over oppslutningen.

Han mener soldatene har oppført seg pent under øvelsen, og at det er noe av grunnen til at støtten har økt.

– Soldatene har vært i samkvem med den norske befolkningen på en ordentlig måte, sier Bruun-Hanssen.

Vil komme tilbake

Admiral og øverste sjef for Trident Juncture, James G. Foggo. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Admiral og øverste sjef for Trident Juncture, James G. Foggo er storfornøyd med norgesbesøket og ønsker seg flere store øvelser lik denne.

– Jeg ønsker å se flere øvelser som «Trident Juncture». Vi må ta med oss det vi har lært, vurdere det, og komme tilbake en gang i framtida for å teste hvordan vi har forbedret taktikken og prosedyrene våre, sier han og fortsetter:

– Denne øvelsen har gitt oss mye. Vi har lært mye om været i Norge og vi har skapt varige forhold.

Det er også de svenske soldatene, Victor Lundberg og William Storhök, enige i.

– Det er bra at vi får lære oss å samarbeide med andre land, sier Lundberg

– Noe av det beste med øvelsen er at vi får øve i andre terreng enn det vi har hjemme i Sverige. Jeg har lært mye av denne øvelsen, og har utviklet meg som soldat, sier Storhök.