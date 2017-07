Forskere: Blodåremønster i fingrene kan identifisere deg

Dette skal ifølge Raghavendra Ramachandra, førsteamanuensis ved NTNU, gjøre det vanskeligere å lure seg forbi passkontrollen.

– Mønsteret av blodårer i fingrene er unikt for hver av oss, på samme måte som med fingeravtrykkene. Dermed kan blodårene brukes til identifisering, skriver Ramachandra i Dagens Næringsliv.

Han hevder at ansikt og fingeravtrykk er enklere å forfalske. En forskergruppe ved NTNU i Gjøvik har utviklet en prototyp på en sensor om registrerer fingeravtrykk og blodgjennomstrømming i blodårer i fingeren.

– Vi ser for oss en korridor, for eksempel på flyplassen, hvor du slipper å stoppe og vente for å identifisere deg, men i stedet stryker fingeren raskt over sensoren. Den tar 80 bilder i sekundet, og kan raskt gjenkjenne og verifisere at fingeravtrykk og blodårer hører sammen, skriver Ramachandra.

– Siden det også sjekkes at fingeren har blodgjennomstrømming, er sjansene for å komme gjennom med et falskt fingeravtrykk minimal.