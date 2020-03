Med importerte hageplanter kommer det biller, sommerfugler og edderkopper. Store insekter, men også så små at man trenger lupe og mikroskop for å se dem.

Det forteller Kristine Bakke Westergaard, forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

– Mange av plantene kommer med en stor jordklump, og i den jordklumpen er det mye insekter som blir med. Men også frø, sopp og andre arter, sier Westergaard til NRK.

ANALYSERER INSEKTENE: Overingeniør på DNA-laben til NINA, Hege Brandsegg, viser fram en prøve av insekter som skal analyseres. Foto: Arnstein Staverlokk / NINA

En trussel for norsk natur

Handel av hageplanter over landegrensene er trolig den viktigste årsaken til at fremmede arter sprer seg.

De fremmede artene utgjør en stor risiko for den norske naturen, og er kostbare å bekjempe.

Westergaard og de andre forskerne ved NINA skal derfor overvåke hageplantene som importeres til Norge, for å prøve å gjøre noe med problemet.

– Blir vi oppmerksomme på at de faktisk kommer inn i landet, går det an å sette inn tiltak. Så kan vi søke etter dem i norsk natur, for å se om de har etablert seg og eventuelt bekjempe dem.

Men det gjelder å oppdage dem tidlig, helst før de rekker å spre seg.

Tujaplante er versting

Ved hjelp av miljø-DNA er det mulig for forskerne å identifisere skapningene. Når de får jordklumpene inn, så myldrer det av liv, forteller Westergaard.

– Det er veldig mange arter og hvis vi skal sitte og bestemme de med øynene, så blir vi aldri ferdig,

Derfor får forskerne insektene til å gå ut av jorda og ned i et prøveglass, som så knuses. Dermed kan forskerne dra ut DNA-et for å finne artene.

Og det er spesielt en plante som har ekstra mange gjemmesteder til de uønskede skapningene:

– Planter med mye bladverk og stor jordklump har med seg mye, og vi finner fryktelig mye i tujaplanter. Men alle planter som kommer inn har med seg blindpassasjerer, sier forskeren.