Torsdag satt Danmarks landslagssjef Åge Hareide på tribunen på Lerkendal sammen med Nils Arne Eggen. Han fikk med seg både scoringen Bendtner satte inn med hodet, og det fabelaktige hælsparket den verdenskjente danske spissen utførte i andre omgang mot Ajax.

Det er slike ting som automatisk må føre en scoringsmaskin som Bendtner tilbake i landslaget, der alle dansker vil ha ham, uansett om han spiller godt eller dårlig.

Skade ble åpningen

Søndag offentliggjorde det danske fotballforbundet at Bendtner er tilbake i landslagstroppen.

En skade på Leipzig-spissen Yussuf Yurary Poulsen ga åpningen Åge Hareide trengte for å innkalle målmaskinen som har gått litt for halv motor de siste årene.

Nå ser dansken til å kunne være på vei mot virkelig gammeldags spissform, og da trenger Danmark ham.

Sist Nicklas Bendtner spilte for det danske landslaget var for to år siden, i 2015.

Avgjørende VM-kamper for de danske drænge

Danmark møter Polen og Armenia til VM-kamper i den kommende landslagsrunden med kvalifiseringskamper foran VM neste år.

Danmark skal opp mot gruppeledende Polen hjemme i Parken i København kommende fredag, og spiller borte mot svakt plasserte Armenia 4. september.

Danskene ligger nå likt med Montenegro på andreplass i sin kvalifiseringsgruppe, men seks poeng bak Polen.