Én egenskap kan føre til at du sover bedre og bruker mindre sovemedisin

Mange sliter med å sove. Dette kan tære på både velvære og helse. Og det er ikke mangel på gode råd: Ta deg et varmt bad før du legger deg, dropp telefonen før sengetid, eller hva med litt varm melk med honning?

Men nå kan forskere ved NTNU i Trondheim ha et enda bedre tips til deg.

Og dette er noe de aller fleste av oss kan mestre.

De har nemlig sett på hva den fysiske formen vår gjør med søvnkvaliteten.

Resultatene viser blant annet at god kondisjon er forbundet med bedre søvn, samt sjeldnere uttak av reseptbelagte sovemedisiner.

– For folk som jevnt over er i lite fysisk aktivitet, tyder funnene våre på at økt kondisjon kan hjelpe, sier Linda Ernstsen til NRK. Hun er førsteamanuensis ved NTNU i Trondheim.

17 prosent fikk sovemidler

Forskerne har analysert data fra omtrent 34.000 nordmenn. Disse kommer fra den store Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT).

Siden 1984 har nesten 250.000 personer deltatt.

HUNT-undersøkelsen gir forskere en unik mulighet til å følge med på helsen til folk gjennom flere år. Og i denne studien har man koblet dataene med informasjon fra det nasjonale reseptregisteret.

Det skal være første gang en slik kobling gjøres i forskningssammenheng.

Deltagerne i den aktuelle studien ble fulgt fra 2008–2018.

– Omtrent 5800 av disse hadde sitt første uttak av reseptbelagte sovemidler i løpet av studieperioden, sier Linda Ernstsen.

Det betyr at omtrent 17 prosent ble vurdert til å trenge hjelp for å sove.

Men én gruppe skilte seg positivt ut.

Ulikt for menn og kvinner

Deltagerne som hadde best kondisjon, kjøpte mindre reseptbelagte legemidler.

– Sammenhengen vi fant var statistisk signifikant, noe som betyr at vi kan anta at den ikke skyldes tilfeldigheter, sier Ernstsen.

Ifølge forskeren så man også ulik styrke på sammenhengen ut fra hvor godt trent deltagerne var.

– Fra å være noenlunde inaktiv til å følge anbefalingene for ukentlig fysisk aktivitet, kan man redusere risikoen for bruk av sovemedisiner på resept med 8–15 prosent.

Men effekten virker å ha ulikt utslag for menn og kvinner.

En forklaring?

Ifølge studien hadde menn med god kondisjon 15 prosent lavere risiko for å ha behov for sovemidler, mens risikoen blant de best trente kvinnene var på bare 5 prosent.

– Hvorfor tror dere man finner slike forskjeller?

– Det er vanskelig å si. Men det vi vet er at kvinner generelt har økt forekomst av psykiske plager sammenlignet med menn. De oppsøker legen oftere. Vi vet også at reseptbelagte legemidler for søvn blir brukt i kombinasjon med annen type medisinsk behandling.

Dette kan forklare hvorfor flere kvinner i god form tar ut flere resepter, forteller Ernstsen.

Forskerne er tydelige på at vi alle er forskjellige og sammensatte. Erfaringer og hendelser fanges ikke nødvendigvis opp av et spørreskjema eller i registre.

– Det finnes sjelden bare én årsak, og dermed bare én løsning. God kondisjon alene er derfor ikke nøkkelen for å unngå plagsomme søvnproblemer. Men det gjør ingen skade heller.

– Ett av flere råd vi gir

Ståle Pallesen er søvnekspert. Han er professor ved Universitetet i Bergen. Han sier at også tidligere undersøkelser viser at fysisk trening kan ha en god effekt på folk som sliter med å sove.

Men at dette alene ikke er nok.

– Det er ett av flere råd vi gir folk som sliter. Men vi har aldri trodd at det alene har vært en tilstrekkelig intervensjon. Dette er én av fem komponenter vi bruker når vi behandler folk med for eksempel insomni.

Søvneksperten mener studien har visse begrensninger.

– Vi vet jo ikke om alle som henter ut sovemedisinene faktisk bruker dem. Og vi vet heller egentlig ikke hvilket spesifikt søvnproblem disse deltagerne har. Og det er ikke sikkert fysisk trening har lik effekt på alle søvnproblemer, sier han til NRK.

Pallesen mener likevel tematikken er interessant, og at man gjerne kunne ha undersøkt mekanismene bak dette enda mer nøye.