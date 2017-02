Her overnattet turistene minst og mest i 2016

– Nærheten til naturen kombinert med det urbane tilbudet, gjør Tromsø til en sentral hub. Sammen med de mange helårlige reiselivsopplevelsene spredd rundt i hele Troms utfyller de hverandre, sier reiselivssjef i NordNorsk Reiseliv avdeling Tromsø, Lene Nøstdahl.

I 2016 hadde Troms over 180.000 flere overnattinger av turister enn året før. Det tilsvarer en vekst på 15,2 prosent.

Ser man bare på utenlandske overnattinger er veksten på hele 32,7 prosent. Det er langt over snittet for landet.

– Troms kan tilby et bredt spenn av attraktive og varierte tilbud både for å oppleve de mange naturfenomenene, den rike kulturen og den mektige naturen. Ei felles satsing har også bidratt til bedre tilgjengelighet både i handel- og servicenæringer, sier Nøstdahl.

Mange utenlandske turister ønsker å oppleve nordlyset når de reiser til Nord-Norge.

Negativ vekst for Finnmark og Vest-Agder

Etter Troms kommer Sogn og Fjordane med 8,3 prosent og Hedmark med 7,7 prosent vekst.

Nederst på lista kommer Finnmark, som på tross av betraktelig økning i utenlandske turister, får et resultat i minus på grunn av mindre nordmenn.

Vest-Agder har også et resultat i minus, på grunn av færre utenlandske turistovernattinger.

– Trøndelag sen på banen

Begge Trøndelagsfylkene hadde større vekst enn landsgjennomsnittet, med en vekst på over fem prosent i begge.

– Det tror jeg er fordi Trøndelag har kommet senere på banen enn andre destinasjoner i Norge. Det tar tid å få en destinasjon synlig på kartet, og først nå begynner vi å se resultater tror jeg, sier Petra Sestak, reiselivssjef i Trøndelag Reiseliv.

Lokal mat, dyreliv og korte avstander er noe av det som lokker stadig flere turister til regionen, mener hun.

– En annen viktig grunn for å besøke Trøndelag er at du opplever mye på kort tid, på grunn av korte avstander. Det er et fortrinn Trøndelag har.

Mange utenlandske turister ønsker å oppleve natur og dyreliv når de reiser til Trøndelag. I Flatanger kan man dra på måsesafari:

Den Gyldne Omvei lokker utenlandske til Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag har hatt stor vekst i antall utenlandske turistovernattinger, hele 15,1 prosent. Det tilsvarer 13.500 flere overnattinger enn fjoråret.

– Utenlandske turister fra store byer vil gjerne oppleve noe de ikke har hjemme, gjerne ut i naturen og på dyresafari, sier Sestak.

Spesielt Den Gyldne Omvei har blitt populær i Nord-Trøndelag.

– Der kan du reise fra gård til gård, møte lokalbefolkning og spise lokal mat. Og så er det selvfølgelig historien om Stiklestad, og Leka, som er en perle i Trøndelag. Flere trøndere kunne godt besøkt Leka også, sier Sestak.

Både Hedmark og Møre og Romsdal har høyere vekst i utenlandske overnattinger enn Nord-Trøndelag, men Troms slår dem altså alle med hele 32,7 prosent vekst.

Hele oversikten finner du under, og flere tall finner du her.