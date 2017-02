Møter turistboom med katamaran til 20 millionar

Fare for underkjølt regn

Meterologene har sendt ut OBS-varsel, og advarer mot underkjølt regn, og at det kan bli svært glatt. Det er de spesielle teperaturforholdene, som gjør at regn fryser til is på bakken. Væromslaget starter i dag, og faren for glatt føre fortsetter utover kvelden og morgendagen.