Kvelden NRK er med politiet ut, har én patrulje ansvar for hele Nord-Trøndelag. Det vil si 40 prosent av hele Trøndelag.

Politibetjent Hege Hestø er på jobb med kollega Torkil Tvete, og foreløpig skal de ikke så langt av gårde.

– Det er en mann ikke langt unna Namsos, som har fått en gjest som nekter å forlate boligen frivillig, forteller Hestø.

Politibetjent Hege Hestø vet ikke hvor mange mil de kommer til å kjøre på denne vakta. Området de skal betjene, er like stort som Nord-Irland. Foto: Kjartan Trana / NRK

Det er en kjent adresse for politiet med drama og rus, og en familie i oppløsning. Etter ei stund må patruljen videre. Hvor mange mil som kjøres i løpet av vakta er umulig å si.

– Vi dekker mange kommuner, fra Flatanger og Namdalseid til Vikna og Nærøy. Vi har området opp til grensa mot Nordland, og Lierne mot Sverige. Det hender det blir atskillige mil på en kveld.

Snødde inne i Lierne

Hestø forteller at de noen ganger henter folk i arresten i Trondheim. Fra Namsos tar det tre timer å kjøre bare en vei. Dersom de skal til ytre Namdal, og ferga ikke går, er det straks to timer én vei.

En gang snødde inne på et oppdrag til Lierne, forteller Tvete.

– Veiene ble stengt, og vi måtte overnatte i Nordli. Først dagen etter var det mulig å komme videre, forteller Tvete.

Prioriteringene er det operasjonssentralen i Steinkjer som står for.

– Blir vi sendt langt av gårde må vi stole på at operasjonssentralen har tatt den riktige vurderingen og beslutningen. Det inkluderer muligheten for at sentrum er helt uten politi, mens vi er ute i distriktene på oppdrag, sier Torkil Tvete.

Avstandene i Trøndelag er store, og én patrulje kan iblant ha ansvar for 40 prosent av hele Trøndelag. Det er tre ganger så stort som Østfold fylke, og like stort som Nord-Irland.

– Har ikke forverret seg

Politimesteren i Trøndelag, Nils Kristian Moe, mener beredskapen i Namdal og ellers i Trøndelag, både kan og bør bli bedre.

– Men situasjonen har ikke forverret seg de siste tre-fire åra, sier Moe.

– Betyr det nå at når man får sentralisert polititjenestene, så blir det flere patruljer på veiene?

Politimester i Trøndelag, Nils Kristian Moe, mener beredskapen både kan og bør bli bedre, spesielt i Namdal. Foto: Aksel Kroglund Persson / NRK

– Vi er iallfall nødt til å utnytte de ressursene vi har på en enda bedre måte. Vi får heller ikke særlig mer av ressurser til den polititjenesten vi skal gjøre. Dermed er hver eneste mann og kvinne vi har til disposisjon svært viktige for oss, sier Moe.

Moe medgir at det er lange avstander for patruljene.

– Å få ressursene til å strekke til, både for å sikre en god beredskap og til å løse alle de andre oppgavene vi har, er en daglig utfordring, sier Moe.

– En utfordring sier du, er det ikke et problem?

– Det kan også kalles et problem. Vi jobber akkurat nå med å finne løsninger.