Stadig flere vil oppleve Nord-Norge: I fjor ble det beste året noensinne

Det viser tall fra overnattingsbedrifter i Nord-Norge. Økninga fra 2015 til 2016 var på hele 293.000 overnattinger.

Gunnar Nilssen i NHO Reiseliv forteller at 2016 var et fantastisk år for reiselivsbransjen i Nord-Norge. Foto: Trond Anton Andersen

– Statistikken bekrefter at 2016 har vært et fantastisk år for reiselivsbedriftene i nord. Det vi er spesielt fornøyde med er at vi ser at turisttrafikken sprer seg godt over hele landsdelen, sier Gunnar Nilssen som er regionkontakt for NHO Reiseliv.

Flere vil på camping i nord

Stadig flere vil reise til Nord-Norge for å feriere, og tallene for desember var veldig gode for alle tre fylkene, inkludert Svalbard.

Turistene overnatter tradisjonelt nok ennå på hotell, men nå vil også stadig flere overnatte på nordnorske campingplasser.

– Det er en fin utvikling for campingplassene i landsdelen, der de totalt sett har en økning på 11 prosent i forhold til 2015, sier Nilssen og føyer til:

– Når det gjelder hotellene er det en total økning på åtte prosent.

Dette er en opplevelse stadig flere ønsker, men fremdeles er det mest utenlandske turister som ønsker å reise på ferie til Nord-Norge.

Ferierer hjemme i Norge

Fremdeles er det de utenlandske turistene som hovedsakelig ønsker å oppleve Nord-Norge, men nå ønsker også flere nordmenn å få den samme opplevelsen.

– I sommer så vi at det var veldig mange nordmenn som ferierte i nord, og spesielt i Nordland, sier Nilssen i NHO.

– Når det gjelder Troms og Finnmark er det først og fremst trafikken fra utlandet som har økt.

For mens Finnmark må vente på at sine egne landsmenn skal få øynene opp for å feriere i fylket, øker det betraktelig med utenlandske turister.

Trafikken fra Frankrike har økt med 40 prosent, Spania 90 prosent, Storbritannia 25 prosent, Kina med hele 191 prosent, USA 39 prosent, mens trafikken fra resten av Europa har økt med 26 prosent.

– Så de kommer fra hele verden på besøk til Finnmark, sier Nilssen.

Joanna Lumley på snøscooter i Finnmark. Etter dette var det mange flere som ville til Nord-Norge for å oppleve det samme som den britiske kjendisen. Foto: Kjetil Skogli

Egeninnsats og BBC har hjulpet

Den 62 år gamle britiske superstjernen Joanna Lumleys jakt på nordlyset i 2008 ble ikke bare en stor BBC-suksess, den førte også til en solid opptur for Hurtigruten, og regnes i det hele tatt som ypperlig Norgesreklame. Foto: Fotograf Kjetil Skogli

Reiselivsnæringen i Nord-Norge har i flere år arbeidet for å øke turismen til landsdelen, og spesielt på vinterstid.

Dette tror NHO er det som har dannet grunnlaget for den økende trafikken vi nå ser.

– I forhold til vinterturismen så er det en langsiktig satsing som starta med at Finnmark reiseliv tidlig på 2000-tallet begynte å utvikle produkter for individuelle reisende. Deretter kom Hurtigruten med sitt nordlys-konsept, sier Nilssen.

​Hurtigruten opplevde en opptur i sin kampanje «Hunting the Light» etter at superkjendisen Joanna Lumley reiste med et helt tv-team fra BBC til Nord-Norge.

Turen endte opp i dokumentaren «Drømmen om Nordlyset» som ble en stor suksess, og ble solgt videre til flere tv-selskaper.

Etter dette har det bare blitt enklere å vise fram landsdelen for resten av verden.

– Vi har jo hatt den digitale utviklinga med oss på en veldig positiv måte, med at bilder kan deles over hele verden på et øyeblikk, sier Nilssen.