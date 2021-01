Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er en videre analyse av den opprinnelige testen, sier Line Vold.

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttets avdeling for smittevern og beredskap har nå travle dager for å øke testkapasiteten.

NRK har vært i kontakt med flere norske storbyer, som melder om økt pågang for å få testet seg.

Men det er ingen selvfølge at testen din blir sjekket for den engelske varianten.

Kommunelege bestemmer

De som vil teste seg, tar en helt vanlig koronatest.

Hvis testen er positiv, skal det da vurderes om den tas til en ny sjekk, for å finne ut om det er den engelske varianten.

– Kommunelegen vil ha et ord med i laget for å si noe om hvilke prøver som er hensiktsmessig å analysere for akkurat denne varianten av viruset, sier Vold.

INGEN SELVFØLGE: Line Vold i FHI sier det ikke er en selvfølge at positive tester blir sjekket for den engelske varianten. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Slik sjekker man

– Det tas vanlige prøver. Så er det de mikrobiologiske laboratoriene rundt om i landet som kjører en PCR for å se om det er Sars Cov2-virus eller ikke. Så vil laboratoriene sende inn prøver til oss hvis de har mistanke om den engelske varianten.

I tillegg tar laboratoriene stikktester som de sender til Folkehelseinstituttet.

– Det er overvåkingsøyemed som gjør at vi sjekker, sier Vold.

Mange vil teste seg

Mange er bekymret etter at de har besøkt røde kommuner på Østlandet.

De er redd for å ha blitt smittet av den muterte britiske varianten.

– Det er vel nærmere 2.000 som har tatt kontakt for å teste seg så langt, sier kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden.

Han sier de er helt sikre på at den plutselige økningen har med Oslo-besøk å gjøre.

– Eller at man har hatt besøk fra Oslo, sier Wolden.

Tror ikke det har spredt seg til Vestlandet

For første gang blir personer som tester seg for koronavirus i Bergen, spurt om de har vært på innenlandsreise de siste to ukene.

Dersom prøven er positiv, vil innenlandsreisen tas med i vurderingen for om prøven skal analyseres videre for mutert virus.

I underkant av 50 personer har oppgitt reise til Østlandet som testgrunn i Bergen kommune så langt i dag.

Legevaktsjefen Dagrun Waag Linchausen i Bergen tror ikke smitten etter utbruddet på Østlandet har spredt seg til Vestlandet.

– Det er lave smittetall. Dersom det muterte viruset hadde kommet til Vestlandet, så tror jeg vi ville sett økt smitte.

Frem til nå har totalt fem prøver i uken fra Bergen blitt analysert for mutasjon.

Økt pågang

I Gjøvik kommune har de opplevd større trykk etter utbruddet i Nordre Follo.

– Det har vært økt pågang på koronatelefonen og teststasjonen nå fra folk som har vært i Oslo, sier kommuneoverlege i Gjøvik, Siri Fuglem Berg.

Stavanger melder om det samme.

– Teststasjonen i Stavanger opplever økt pågang sammenlignet med tidligere mandager, men det er ikke mulig å tallfeste dette, sier kommunikasjonsrådgiver Thomas Bore Olsen.