En mann er pågrepet etter en alvorlig voldshendelse i Prinsens gate i Trondheim sentrum.

Tre personer skadd

Politiet fant tre skadde personer da de ankom en privat leilighet midt i Trondheim sentrum like før klokken 18.00 mandag kveld. Politiet bekrefter at to personer er alvorlig skadd, men kan foreløpig ikke si noe om omfanget. En tredje person er betegnet som lettere skadd.

Den antatte gjerningsmannen ble skutt i benet i forbindelse med pågripelsen og får behandling for skaden. Mannen ble pågrepet ved Sentralbanestasjonen, melder politiet.

Ambulanse er på stedet.

– Det er snakk om flere menn som er hardt skadd. Det er ikke benyttet skytevåpen, men et redskap i voldsutøvelsen, sier leder for operasjonssentralen Ebbe Kimo til Adresseavisen.