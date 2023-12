– Det var to påkjørsler med noen kilometer mellomrom på Meråkerbanen i 18–19 tiden. Det som er ekstra ulykksalig er at det kom inn melding om at det var observert flokker med rein i nærheten av jernbanen like før, sier pressevakt i Bane Nor, Harry Korslund

Problemet var at beskrivelsene av hvor reinen sto ikke var så veldig presis, ifølge Bane Nor.

Lørdag formiddag lå det fortsatt døde dyr langs jernbanen i Meråker Foto: Odd Arnfinn Pedersen

Nedsatt hastighet

Det ble likevel bestemt at togene skulle kjøre i maks 40 kilometer i timen på ei strekning på 5–6 kilometer mellom Kopperå og Teveldalen i Meråker

–Den første påkjørselen, av 5–6 dyr, skjedde like før strekninga med nedsatt hastighet. Den andre, hvor mellom 20 og 30 dyr ble påkjørt, skjedde rett øst for denne strekninga, sier Korslund.

Det var Trønder-Avisa som skrev om dyretragedien først.

Prøvde å kontakte reineier

Bane Nor prøvde å få tak i reineieren da de fikk meldinga om at det gikk rein langs jernbanen.

– Da rykker de som regel raskt ut og jager flokken unna sporet, sier Korslund.

Men i går greide ikke togleder i Bane Nor å få tak i eieren av reinsdyra på tross av flere forsøk.

Meråkerbanen åpen

Lørdag formiddag ligger det fortsatt døde reinsdyr langs jernbanen i Meråker. Men Bane Nor opplyser at strekninga er åpen for vanlig trafikk igjen.

De døde reinsdyrene vil bli fjerna i løpet av lørdag.

– Det er viktig å få fjerna de døde dyra så de ikke tiltrekker seg andre dyr og fugler til stedet, sier Korslund.

.