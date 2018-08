Fikk bjørn i fjæresteinene – nå har trønderne fått nok

– Det virker som om forvaltningen blir nærmest satt i sjakkmatt når bjørner går ut av sonen sin, sier ordfører i Åfjord kommune, Vibeke Stjern (Ap).

– Vi trenger hjelp for å håndtere dette. Slik det er nå, føler vi oss overlatt til oss selv, sier Stjern.

OPPGITT: Ordfører i Åfjord, Vibeke Stjern (Ap). Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Tidligere denne uka ble to sauer tatt av bjørn like utenfor stueveggen hos en av innbyggerne i kommunen. Like før helga ble det klart at Miljødirektoratet har gitt fellingstillatelser for to bjørner i Trøndelag.

At rovdyr kan ta husdyr, er naturens gang – men Fosenhalvøya ligger ved kysten av Midt-Norge, innenfor den statsoppnevnte sone 6. Her skal det ikke være bjørn, ifølge rovdyrforliket.

Men Per Ole Finsmyr er en av innbyggerne som plutselig kunne lese i avisa Fosna-Folket at det var observert bjørn like i nærheten av hytta hans – helt ute ved kysten:

Sommer med mange sauekadaver

– Gjennom rovdyrforliket og forvaltningsplan for rovdyr i Midt-Norge er det bestemt at Fosen er et beiteprioritert område. Landbruket har tilpasset seg og satset på beitenæring og sau. Da er det frustrerende at det ser ut til å være flere bjørner som nå har slått seg til i området, sier kommunal koordinator for fellinga av bjørnene på Fosen, Tore Solli.

Første tegn på at bjørn var på vei ut på Fosenhalvøya kom 28. juni. Da ble det funnet sauekadaver i Leksvik i Indre Fosen.

Etterpå har det mer eller mindre strømmet på med funn av kadaver og observasjoner av bjørn både i Verran, Inderøy, Indre Fosen og nå i Åfjord kommune. Det har så langt blitt 46 kadaver.

HAR FÅTT NOK: Nå har 46 av 47 ordførere i Trøndelag skrevet et eget bjørne-opprop som er overlevert statsminister Erna Solberg. Bildet er fra et viltkamera, og viser en bjørn som spiser på en sau i Meråker-området i Trøndelag tidligere i sommer. Foto: Privat

Analysene viser minst to bjørner

Først trodde man det var bare én bjørn. Nå vet man at det er minst to.

VANSKELIG: Det er jaktet på bjørn i sju uker på Fosen. Tore Solli sier det er vanskelig å kombinere beitedyr med to vandrende hannbjørner. Foto: Privat

– Det er tatt DNA-prøver av funn av bjørnehår på kadaver i Leksvik. Disse analysene viser at to bjørner har spist på kadaveret, sier kommunal koordinator for fellinga av bjørnene på Fosen, Tore Solli.

– Den ene bjørnen er med sikkerhet et hanndyr, og trolig er også den andre bjørnen en hann, sier Solli.

Prøvene er analysert av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Ordføreropprør sprer seg

Totalt er hele 277 sau tatt av bjørn utenfor yngleområdet i Trøndelag på ett år, melder Adresseavisen.

Nå har 46 av 47 ordførere i Trøndelag skrevet et eget opprop som er overlevert statsminister Erna Solberg, der de oppfordrer henne til å engasjere seg i bjørne-saken:

«På vegne av kommunene i Trøndelag oppfordres Statsministeren på det sterkeste om å engasjere seg i den eskalerende utfordringen Trøndelag står ovenfor, og sørge for at Stortingets vedtatte rovdyrforlik følges opp på kort sikt, men også med sikte på neste års beitesesong!»

FÅTT FLERE BREV FRA FRUSTRERTE ORDFØRERE: Statsminister Erna Solberg (H). Foto: Siv Sandvik / NRK

Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik (Ap), er den eneste som ikke har skrevet under oppropet. Begrunnelsen er at hun prinsipielt grunnlag aldri deltar på opprop – men det betyr ikke at hun er uenig, sier Ottervik til Nationen.

Statsminister Erna Solberg (H) sier i en kommentar til NRK at hun har forståelse for frustrasjonen til ordførerne:

– Jeg skjønner at denne saken oppleves som en belastning. Rovdyrforliket fra 2012, som ble inngått med alle partiene som da satt på Stortinget, er det som ligger til grunn for forvaltningen av rovdyrbestanden. Nå skal vi se på informasjonen i brevet.

Lørdag ble det kjent at også alle ordførerne i Oppland har signert et opprop mot regjeringens rovdyrpolitikk, skriver Nationen. Fra før har 21 av 22 ordførere i Hedmark skrevet til statsministeren.

LANGT UTENFOR SITT OMRÅDE: Statistikken fra Miljødirektoratet viser at det er gjort en hel rekke observasjoner av bjørn langt utenfor rovdyrområdene – samt at det er funnet en hel rekke kadaver i områder hvor det ikke har vært slike spor etter bjørn på uminnelige tider. Foto: Rovbase - Miljødirektoratet

Ikke jaktet bjørn på Fosen på 100 år

De trønderske kommunene har satt ned jaktlag som har forsøkt å felle bjørn gjennom hele sommeren uten å lykkes.

På Fosen har det ikke vært jaktet bjørn på 100 år. Ordføreren i Åfjord mener hele opplegget fra staten sin side blir for uprofesjonelt.

– Det kan ikke være slik at et lokalt jaktlag skal få ansvaret for å kunne greie å felle bjørn. Å felle bjørn er komplisert. Det er ikke enkelt, sier Åfjord-ordfører Vibeke Stjern.

Etterlyser profesjonelle bjørnejegere

Hun mener staten burde følge opp sine egne målsettinger, og ha mulighet til å sette inn profesjonelle bjørnejegere når det trengs.

– Det burde være slik at når det blir oppdaget bjørn i de vedtatte beiteområdene i landet, så tar staten ansvar og sender inn folk som har kompetanse på felling av bjørn og som får jobben gjort, sier ordføreren.

Statens Naturoppsyn har bistått med å stadfeste at det faktisk er bjørn som har tatt sauene. På Fosen har det ikke vært så mye tvil.

– Vår jobb blir å hjelpe kommunene og de lokale skadefellingslagene med å avgjøre spor i naturen, om de stammer fra rovdyr. Vi kan bidra med kunnskap og dokumentasjon, men noe utover dette er ikke vår rolle, sier seniorkonsulent i Statens Naturoppsyn, Frode Aalbu.

– Vanskelige forhold

Miljødirektør hos Fylkesmannen i Trøndelag, Bjørnar Wiseth, sier at de har prøvd å bistå kommunene så godt som mulig. Både helikopter og varmesøkende kamera har blitt brukt under bjørnejakten i sommer – uten hell.

– Det har vært svært vanskelige forhold i sommer for jakt på bjørn, og dessverre har ikke skadefellingslagene lyktes med å ta ut bjørnene, sier Wiseth.