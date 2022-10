Pawel Bednarski gjorde like før jul i fjor sitt livs funn med metalldetektor. Etter en periode med dårlig vær, ble det bedre, og da dro han ut med metalldetektoren til et jorde ved Kongshaugplatået i Stjørdal.

– Det første jeg fant var en liten ring, som ved første øyekast ikke så spesielt interessant ut. Så dukket det opp en ring til. Deretter fant jeg en bit av en armring.

Det sier Pawel Bednarski til nettstedet Gemini.

Pawel Bednarski er ofte ute med metalldetektoren på leting etter skatter. 21. desember i fjor gjorde han sitt livs funn i Stjørdal. Foto: Frid Kvalpskarmo Hansen

Lå like under bakken

Til slutt hadde han gravd opp en haug med små gjenstander i sølv. Der de lå bare noen få centimeter nede i jorda.

– Gjenstandene var dekket av leire, så det var ikke så lett å se hvordan de så ut. Det var først da jeg kom hjem, og skyllet en av armring-bitene i vann, at jeg skjønte at dette var et spennende funn.

Bednarski leverte gjenstandene til arkeologene i Trøndelag fylkeskommune. De bekreftet at det var interessant og trolig fra vikingtida.

– Et eksepsjonelt funn

Så tok arkeolog Birgit Maixner fra NTNU Vitenskapsmuseet kontakt med han.

– Funnet består av 46 gjenstander av sølv, og er et ganske eksepsjonelt funn. Det veier 42 gram, og det er veldig lenge siden det er gjort et så stort funn fra vikingtida i Norge, sier hun.

Maixner forteller at det ble funnet både arabiske mynter, men også ulike typer smykker.

Sølvringene som ble funnet i Stjørdal. Foto: Birgit Maixner, NTNU Vitenskapsmuseet

Bare to av gjenstandene er hele.

– Dette var ei tid hvor man brukte hakket og veid sølv som betalingsmiddel, forteller arkeologen.

– Det var en form for økonomi som var ganske ny på den tida. Den kom til Skandinavia på slutten av 800-tallet. Før byttet man en vare mot en annen vare.

Vikingtiden Ekspandér faktaboks I Norden betegnelse på tidsrommet ca. 800–1050 (tidlig middelalder). Perioden har fått navn etter vikingferdene. Det første kjente vikingangrepet ble foretatt mot klosteret Lindisfarne i Nord-England i 793. I europeisk historie er denne perioden en del av tidlig middelalder, mens arkeologer ofte bruker betegnelsen yngre jernalder. Vikingtiden kjennetegnes av befolkningsvekst, økt handel med Europa, sentralisering av makt og overgangen fra norrøn religion til kristendom. Vikingtidssamfunnet ble av forskere tidligere karakterisert som et ættesamfunn, men er nå oftere kalt et nettverkssamfunn. Dette endrede synet kommer delvis av at slektskapssystemet var bilateralt, altså at individet regnet slekta med både mors- og farssiden. Dette gjør at individet hadde relasjon til for eksempel fettere eller onkler på begge sider av familien, og styrken av båndene kunne variere avhengig av situasjonen. På grunn av sine plyndrings- og handelsferder og sine koloniseringsfremstøt, kom vikingene til å sette et sterkt preg på europeiske forhold i mer enn 200 år. Det var flere forutsetninger som gjorde dette mulig. En av disse var skipsbyggingskunsten. I århundrene før vikingtiden var havgående fartøyer blitt utviklet. Kilde: Store norske leksikon

Arkeologen opplyser at sølv var et fleksibelt betalingsmiddel som var enkelt å håndtere og transportere.

– I tillegg kunne du kjøpe de gjenstandene du ville ha. Akkurat når det passet for deg, forteller hun.

Arkeolog Birgit Maixner mener sølvskatten fra Stjørdal er svært spesiell. Det kan ha vært en uheldig danske som mistet sølvet sitt en gang på 900-tallet. Foto: Frid Kvalpskarmo Hansen

Spesiell armring

Arkeologen vet ikke om verdigjenstandene ble gjemt for å ha dem i sikkerhet, for å være en form for grensemarkering, eller om de var et offer eller gave til en gud.

– Vi vet heller ikke om den som la ned gjenstandene skulle hente dem opp senere, eller om det aldri var meningen at dette skulle skje, sier Maixner og legger til:

– Sølvskatten hadde nok en ganske stor verdi i sin tid. I alle fall for en enkeltperson.

Denne armringen gjør funnet spesielt for forskerne. Foto: Birgit Maixner, NTNU Vitenskapsmuseet

Det er spesielt en armring som vekker oppsikt.

– På den tida var ringen mest vanlig i Danmark. Men det som er så spesielt er at vi har åtte biter av den samme armringen. Vanligvis inneholder sølvskatter fra vikingtida kun en bit fra hver gjenstand.

Hun ser for seg at personen som gjemte skatten, kanskje var fra Danmark og hadde forberedt seg på handel ved å klippe sølvet opp i passende biter.

– Men så kom handelen kanskje aldri i stand. Kanskje opplevde han handelsplassen som utrygg, og bestemte seg for å gjemme en del av verdiene sine ved inngangen før han ga seg ut på den.

Fra 900-tallet

Et annet uvanlig trekk er alderen på de arabiske myntene som ble funnet.

I et gjennomsnittlig norsk skattefunn fra vikingtida, er cirka tre av fire av de islamske myntene fra 890 til 950 etter Kristus.

Men i Stjørdal er myntene som er datert fra slutten av 700-tallet eller tidlig på 800-tallet.

– Den forholdsvis høye alderen på de islamske myntene, bredbånd-armringer og den store fragmenteringsgraden av de fleste gjenstandene, er mer typisk for skattefunn fra Danmark enn fra Norge. Disse trekkene gjør det dessuten sannsynlig å anta at skatten er fra 900-tallet, mener arkeolog Birgit Maixner.