Fant gull – nå får Magnus tidenes finnerlønn

– Jeg syns det er en rettferdig finnerlønn med tanke på hvor stort og unikt funnet er, sier Meistad til NRK.

Funnet ble gjort tilbake i 2016 da han var ute med metalldetektoren sin på et jorde i Skaun i Trøndelag.

Her fant han det som i dag viser seg å være betalingsgull fra jernalderen. Det er også et av de største gullfunnene gjort av en privatperson i moderne tid.

Nå får han også finnerlønn for det historiske funnet.

Med metallsøkeren sin fant Magnus Meistad nesten 450 gram med 1700 år gammelt gull. Du trenger javascript for å se video. Med metallsøkeren sin fant Magnus Meistad nesten 450 gram med 1700 år gammelt gull.

Mye penger

GULLFINNER: Magnus Meistad fant gullet tilbake i 2016. Han har lenge vært ivrig i jakten på skjulte skatter. Foto: Kjartan Ovensen / NRK

Riksantikvaren betaler nemlig ut 200.000 kroner til Meistad. Summen deles også med grunneieren.

I gjennomsnitt utbetaler de 1.500 kroner for forskjellige funn her til lands.

At det har tatt så mange år før man har funnet ut av finnerlønn, forklarer Riksantikvaren med at funnet er usedvanlig og at det har blitt jobbet med en utforming av nye nasjonale retningslinjer for metallsøk.

– Jeg skjønner at det tar tid å skape retningslinjer. I tillegg er det jo veldig mange funn som sendes inn.

Meistad har ingen planer for hva han skal bruke pengene på.

SJELDENT FUNN: Riksantikvaren beskriver gullfunnet fra 2016 som stort og sjeldent. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Kaller funnet unikt

Betalingsgull fra jernalderen er egentlig ikke noe sjeldent funn. Men seniorrådgiver hos Riksantikvaren, Lars Reinholt Aas, kaller likevel det funnet for unikt.

– Dette på grunn av funnets store omfang.

For kort tid siden ble også betalingsgull funnet i Bergen, men det veide bare halvparten av funnet i Trøndelag.

– Hovedgrunnen til at finnerlønnen for dette funnet er så høy er fordi finnerlønn for edelmetall, som gull og sølv, skal settes til minst metallverdien etter vekt, med et tillegg som ikke må være under 10 prosent av metallverdien.

Gravde ned gullet med vilje?

Funnet består av to ulike samlinger av betalingsgull fra jernalderen.

– Slike betalingsringer er omsmeltet gull der eieren kunne klippe av biter som betaling, gaver eller som ofringer til gudene, sier Reinholt Aas.

Han sier at funnet kan vise at rike maktpersoner bodde i området. Hvorfor gullet havnet under jorden, er han usikker på. Men det kan være det han kaller en såkalt skattegjemmer

– Skattegjemmer er forsøk på å gjemme unna verdisaker i ufredstid for så å grave dem frem igjen i fredstid.

Finner fortsatt «skatter»

Magnus Meistad driver fortsatt med metallsøking. Han sier det er et godt miljø, og at man alltid finner nye spennende gjenstander.

– Det er alltids nye historier å sette seg inn i og jeg syns det er veldig artig å finne ting i hjemkommunen Skaun.

Han tror fortsatt det finnes mange spennende «skatter» gravlagt rundt om i Norge. Han har selv ikke funnet noe like spennende som gullet 2016.

Likevel kan han fortelle om et nyere funn som skapte begeistring.

– Jeg har funnet mye fra vikingtiden, blant annet en sølvskatt.