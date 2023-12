Stor studie om internett og mental helse: – Betryggende, sier forsker

Nå har forskere i Storbritannia forsøkt å finne ut det mange av oss lurer på:

Hvordan påvirker egentlig internett den mentale helsen vår?

Og for å finne svar, gikk de grundig til verks.

De studerte til sammen data fra 2 millioner mennesker, fordelt på 168 land. Og dataene er samlet inn i løpet av en periode på 18 år – fra 2005 og helt fram til i fjor.

– Vi lette hardt etter en «smoking gun» som kobler teknologi og velvære sammen. Det sier professor Andrew Przybylski ved University of Oxford i en pressemelding.

Men dette skulle vise seg å være vanskelig.

Mer tilfreds nå enn tidligere

– Ideen om at internett og mobiltelefoner har en generell negativ effekt på folks mentale helse, er sannsynligvis ikke helt korrekt, sier Przybylski.

Han forteller at assosiasjonene de fant i studien, var mye mindre enn det man kan forvente dersom internett hadde vært psykisk skadelig for folk.

Forskerne bak den nye studien tok utgangspunkt i tidligere studier som har sett på databruk og velvære. I tillegg brukte de helsedata fra land som er medlem i Verdens helseorganisasjon.

Forsker og professor Andrew Przybylski. Foto: University of Oxford

Grunnlaget sammenlignet de med bruk av internett og mobilt bredbånd.

Videre filtrerte de resultatene etter alder og kjønn.

Men forskerne fant ingen spesifikke demografiske mønstre blant brukere av internett. Heller ikke blant kvinner og unge jenter.

– Det er ingen bevis som støtter populære ideer om at visse grupper er mer utsatt enn andre, sier Oxford-professoren.

Faktisk oppdaget de at kvinner generelt var mer tilfreds med livet nå enn tidligere.

– Betryggende

Thomas Potrebny er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet. Han har en doktorgrad i psykologi og forsker på generasjonsforskjeller i psykisk helse blant unge.

Han mener den nye studien er et viktig bidrag i den pågående debatten.

– Selv om denne studien ikke har som mål å være forklarende, viser den tydelig at det ikke ser ut til å være noen stor internasjonal forverring i psykisk helse. Og bruk av internett ser heller ikke ut til å kunne forklare de endringene som eventuelt måtte være.

Dette mener forskeren fra Norge er betryggende.

– Det er på en måte betryggende å se en studie, som bruker nærmest all tilgjengelig data over en såpass lang tidsperiode, langt på vei antyder at påvirkningen av teknologiske fremsteg ikke ser ut til å ha en betydelig negativ påvirkning på psykisk helse.

Debatten om man burde begrense bruken av smarttelefoner og nettbrett i skoler og i barnehager, pågår. Og da bør man vite at dette ikke er anbefalinger basert på forskning. I alle fall ikke foreløpig, forteller Potrebny.

Thomas Potrebny er ansatt ved Fagseksjon kunnskapsbasert praksis, Høgskulen på Vestlandet. Foto: Høgskulen på Vestlandet

Ulikheter fra land til land

Selv om den norske forskeren synes den nye studien er god, har den likevel en del mangler, forklarer han.

For det er utfordrende å sammenligne data på tvers av land. Og noen vil kunne argumentere for at forskjellene som kommer fram, ikke gjør resultatene troverdige når det gjelder å kartlegge kausalitet.

Men den fremhever likevel et viktig poeng, sier Potrebny.

– Kraften i å forklare at bruk av internett og sosiale medier er årsak til endringer av psykiske plager blant generasjoner, er sannsynligvis ikke så stor som man tror.

Og funnene i studien viser at det er forskjeller fra land til land.

Fra 1990 og fram til i dag, har psykiske lidelser blant folk i Norge økt. Foto: Terje Pedersen / NTB

Økning av psykiske plager i Norge

For å få enda bedre oversikt over situasjonen, mener forskerne at teknologiselskaper bør frigi mer informasjon.

Litt av problemet er at mye data blir holdt skjult.

– Disse dataene finnes og blir kontinuerlig analysert av globale firmaer, men er dessverre ikke tilgjengelig for uavhengig forskning. Det sier Andrew Przybylski.

I Norge vet man at det har vært en økning av psykiske plager i løpet av de siste 30 årene, forteller Thomas Potrebny.

– Den negative utviklingen startet sannsynligvis mens man begynte å bruke internett i større grad. Og vi kan foreløpig ikke utelukke at slik bruk kan ha hatt en negativ påvirkning her i landet.