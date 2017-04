Fant hardt skadd mann under bro i Ålesund

En mann i 30-årene ble funnet ved en benk under Hellebroa i Ålesund rundt klokken 05.30 mandag morgen.

Politiet er ikke sikker på hva som har skjedd med mannen, men utelukker ikke at han er blitt utsatt for vold. Han er sendt videre til Trondheim med luftambulanse.

– Han ble funnet med store skader i hoderegionen, og ble flydd til St. Olavs ganske umiddelbart. Mannen ble funnet av tilfeldig forbipasserende, og vi ber om flere tips fra andre som kan ha sett en voldsepisode i Ålesund sentrum. Samtidig sjekker vi overvåkingskameraer i nærheten, sier operasjonsleder Borge Amdam til NRK.

På besøk i Ålesund

Amdam sier at mannen ikke var i stand til å avgi forklaring før han ble fraktet videre, men at politiet kjenner vedkommendes identitet og at familien er varslet.

Mannen skal ha vært på besøk hos familie i Ålesund i forbindelse med påskeferien, og politiet har vært i kontakt med hans familie og venner i sunnmørsbyen.

– Vi etterforsker det som en potensiell voldsepisode, og vi tror hendelsen har skjedd ved broa eller like i nærheten, forteller Amdam.