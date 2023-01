– Norge har i romjulen gått over norske F-35, og det er ikke funnet forhold som tyder på at de norske flyene er omfattet av samme utfordring, sier oberstløytnant i Forsvarsdepartementet Stine Barclay Gaasland.

15. desember tippet et F-35 jagerfly rundt slik at piloten måtte skyte seg ut under landing ved flybasen Fort Worth i Texas i USA.

En film lagt ut på Twitter viser hvordan flyet forsøker å lande vertikalt, og at flyet spretter forover og snurrer rundt under landing.

Ulykken skjedde under testflyging.

Flyprodusenten Lockheed Martin har nå midlertidig stanset all testflyging og dermed også leveransene, skriver selskapet i ei pressemelding 30. desember.

Gaasland sier det er et trygghetstegn at leveransene er midlertidig stanset.

– Det er en styrke at det internasjonale F-35 programmet foretar slik grundig og transparent oppfølging når slike uhell oppstår, slik at de får undersøkt om det kan ha konsekvenser for flere fly, sier Gaasland til NRK.

Norge skal kjøpe til sammen 52 slike jagerfly fra den amerikanske fabrikken Lockheed Martin. Foto: Helge Hopen / Forsvaret

Allerede forsinket fra før

Så langt har det norske forsvaret mottatt 37 jagerfly av en ordre på totalt 52.

Norge mottar seks fly i året fra Lockheed Martin.

– Det er foreløpig for tidlig å si noe om hvorvidt den midlertidige leveransestoppen på nye fly vil påvirke de norske leveransene i 2023, men Norge følger saken tett gjennom F-35 programmet, sier Gaasland.

Tweet fra Lockheed Martin like etter hendelsen. Foto: Skjermdump fra twitter

Plana var at tre jagerfly skulle komme i desember, men de er forsinket fra før.

Ifølge Teknisk Ukeblad er det planlagt at disse vil komme til kampflybasen på Ørland i januar i stedet, slik at Norge mottar ni fly i år.

– Vi planlegger for å motta tre nye fly på Ørland i slutten av januar. Pr. nå har vi ingen informasjon som tilsier at det skal forskyves, sier oberstløytnant og kommunikasjonssjef for Luftforsvaret, Eivind Byre til NRK.

Tyskland med ordre på F-35

Krasjet med flyet i Texas skjedde dagen etter at det ble kjent at Tyskland har gjort avtale om å skaffe 35 F-35.

– Tysklands deltakelse sikrer at F-35s europeiske allianse fortsetter å styrkes og vokse gjennom operativitet med NATO og allierte nasjoner, sa visepresident i Lockheed Martin og manager av F-35 programmet, Bridget Lauderdale, etter at avtalen ble inngått.

Også Sveits, Belgia, Finland og Polen blir ferske kjøpere av F-35.

Innen 2030 er det forventet at over 550 F-35 vil samarbeide fra mer enn ti ulike europeiske land. Dette gjør de sammen med to store amerikanske F-35-skvadroner ved Lakenheath i USA.

Også det amerikanske forsvarsdepartementet setter av 300 milliarder kroner for å kjøpe nesten 400 fly av Lockheed Martin, skriver Finansavisen.

Ti av de norske flyene er stasjonert i USA for å trene opp og utdanne nye F-35-flygere. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Norske piloter blir i dag trent ved amerikanske flybaser før de reiser tilbake til Norge for å fly.

Ikke samme sort som tippet

F-35 kommer i flere varianter; F-35A, F-35B, F-35C and F-35I.

Flyet som tippet over i Texas var av typen F-35B og er en STOVL-versjon («short takeoff/vertical landing») som vil si at kampflyet kan lande vertikalt.

Norge har fly av typen F-35 A.

Den amerikanske nyhetsbedriften «Stars and stripes» skriver at det har vært flere ulykker med F-35 de siste årene.

De viser blant annet til at et F-35 A krasjet ved Hill Air Force Base i Utah, og at en F-35C havnet i Kinahavet i januar. Pilotene ble i begge tilfellene evakuert.

Dette bildet er tatt i 2018 på Ørland under besøk fra sjefen for det amerikanske F-35 -programmet viseadmiral Mathias W. Winter. Til venstre generalmajor og sjef for Luftforsvaret Tonje Skinnarland. Til høyre generalmajor og programdirektør i kampflyprogrammet i Forsvarsdepartementet Morten Klever. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

F-35 opererer fra 26 baser over hele verden, og det er mer enn 876 av denne typen fly i tjeneste, ifølge Lockheed Martin.

Til sammen er det 1870 piloter til jagerflyet totalt i verden.

Flyet som krasjet i Texas var ikke overlevert til kunde.

Saken etterforskes.

Det er ikke kjent når leveransene kommer i gang igjen.

– Det er ingen dramatikk i en slik prosedyre – det er snarere et godt eksempel på forsvarlig forvaltning av personell og materiell gjennom å eliminere potensielle risikoer for å unngå at samme ulykke gjentar seg, sier Gaasland.