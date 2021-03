Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

12. mars 2020: Alle nyhetssendinger er toppet med siste nytt om koronapandemien i Kina, Østerrike og Italia. Men fortsatt er korona noe som hovedsakelig foregår langt unna. Noe vi ikke vet skal endre livene våre det kommende året.

Unntaket er den lille kommunen Frosta i Trøndelag. Her har de skjønt alvoret.

I alle hus og hjem i kommunen legges det kjapt planer og strategier. Line Kjørsvik går på folkehøgskole i Hallingdal. Skolen stenger som alle andre folkehøgskoler. For henne og familien handler det om hvordan hun skal komme seg hjem og inn til Frosta.

På kommunehuset har nemlig ordfører og kommuneoverlege nettopp bestemt seg for å stoppe all inn- og utreise.

Måtte lage egne verktøy

– I tidsrommet 5.–12. mars kom situasjonen raskt ut av kontroll hos oss, forteller Frosta-ordfører Frode Revhaug (H). Kommunen gikk fra en til 22 smittede på en uke. Tre hundre personer ble satt i karantene. Men til tross for strenge tiltak mistet kommunen oversikten.

Omfattende føringer fra regjering og helsemyndigheter var på dette tidspunkt ennå ikke vanlig.

– I stedet for å vente på statlige retningslinjer, så fant vi ut at dette måtte vi ordne opp i selv, sier Frode Revhaug.

Det har nå gått ett år siden den dramatiske uka som for alvor sørget for at Frosta kom i riksmedias søkelys. Frosta ble kjent som koronabygda, og som kommunen med en handlekraftig ordfører og kommuneoverlege. De var i front i smittehåndteringen. Det er Frosta fortsatt.

FROSTAS HELTER: Kommuneoverlege Arne Bye og ordfører Frode Revhaug (H) ble av lokalavisa utropt til kommunens helter etter håndteringen av koronautbruddet for ett år siden. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Resten av landet kom etter

Kommuneoverlege Arne Bye stengte i løpet av denne uka ned skolen, en barnehage, ungdomsklubben og SFO. Frivillige lag og foreninger ble bedt om å redusere aktiviteten. Bare en person fra hver familie ble oppfordret til å handle på matbutikken.

– Vi så etterhvert at resten av landet kom etter og innførte de tiltakene vi startet med. Så det kan jo tyde på at vi gjorde noe som var riktig, sier Revhaug.

Mest gjennomgripende for folk flest var imidlertid beslutningen om fysisk å stenge for all ut- og innreise fra og med torsdag 12. mars.

SMITTEFRI KOMMUNE: Ett år etter nedstengningen er Frosta per dags dato smittefri. Det er Arild Elverhaug glad for. Han har nå fått vaksine og håper på lys i enden av tunnelen. Foto: Solvår Flatås / NRK

Samme dag kom resten av landet med omfattende nasjonale tiltak.

– Disse tiltakene var ikke like strenge som våre med å begrense ferdselen over kommunegrensa, men dog, sier Frosta-ordføreren.

– Hvordan var det å være ordfører og å komme med så inngripende tiltak, som første kommune i landet?

– Det var vanskelig, spesielt og krevende. Vi la restriksjoner på folk sin frihet. Derfor var det lange diskusjoner i forkant for å finne ut av hva vi kunne gjøre for å begrense smitten, sier Revhaug.

Folkehøgskolestudenten slapp gjennom

I dag er Line Kjørsvik koronavakt utenfor Frosta rådhus. Hun tar imot alle de som kommer for å få vaksine.

Deretter slipper hun maskekledde frostinger inn i vaksinelokalet på kommunehuset.

– Pappa kom og møtte meg på kommunegrensa da jeg kom hjem fra folkehøgskolen, forteller Line.

Hun hadde fått unntak for å reise inn. Folkehøgskolen var jo stengt og hjemkommunen hennes hadde innreiseforbud, men et sted måtte hun gjøre av seg.

Dermed ble Line en av få frostinger som fikk komme seg inn i kommunen i løpet av de fjorten dagene Frosta var avsondret fra omverdenen.

VERKTØY: Ordfører Frode Revhaug (t.v.) og kommuneoverlege Arne Bye hadde ett siste verktøy de ikke trengte bruke i fjor. Det var rett og slett å få hjelp av forsvaret eller politiet til å stenge kommunegrensa fysisk med bom. Foto: Jøte Toftaker / NRK