Kirsten (52) fra Frosta er friskmeldt – flere følger etter

– Jeg hadde vondt i kroppen, og hadde sikkert litt feber. Det var som en influensa.

3. mars kjenner 52 år gamle Kirsten Fossli at hun ikke er i slag. Hun tenker at det bare er en vanlig forkjølelse, men kommer også på at hun har møtt en kvinne som har fått påvist koronaviruset. Hun ringer legen om råd.

Det blir ikke tatt noen test av henne. I mellomtiden går hun på jobb, helt fram til 9. mars. Da ringer legekontoret med beskjed om at hun må komme og testet seg.

Svaret er at hun har koronaviruset.

Først sju dager etter at hun har blitt smittet, ender hun i hjemmeisolasjon. Dette skjer i dagene før de nasjonale retningslinjene kommer fra regjeringen.

Kommunen landskjent for korona

Fossli bor i den lille bygda Frosta i Trøndelag, der 22 personer har vært smittet. Ingen kommuner i Norge har flere smittede per innbygger.

Kommunen har gjennomført en rekke tiltak, blant annet ferdselsforbud til og fra bygda.

Fossli sier symptomene forverret seg utover i den første uken, og at hun hadde spesielt vondt i kroppen.

Hun har ikke slitt med pustevansker, men hun har vært mye sliten. Det som har vært vanskelig psykisk, er tankene på å være en smittekilde.

– Det er jo tankene på hvem jeg hadde vært sammen med og hvem jeg kunne ha smittet.

Hun bor alene, men har tre barn og to barnebarn. Der har ingen fått påvist smitte. Hennes mor derimot tror hun kan ha hatt viruset, siden hun har vært syk den siste tiden.

Hun syns det har gått bra å sitte hjemme i isolasjon. Nå som hun er frisk igjen, er også mange på Frosta glad for å se at det har gått bra med henne.

– De syns det er godt å se at jeg nå er like frisk og rask igjen. Det syns jeg er viktig å få fram, at man kan komme seg gjennom det og komme seg tilbake igjen.

STENGTE GRENSA: Hit, men ikke lenger var beskjeden fra kommunen som innførte ferdselsforbud til og fra Frosta. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Flere har blitt friske

Tre personer er alvorlig syke av koronaviruset i Frosta. Likevel er mange nå i ferd med å bli helt frisk. I tillegg til Kirsten Fossli, har tre andre blitt symptomfri.

– Frosta har vært mer eller mindre stengt. Vi er ei uke før resten av landet, sier ordfører Frode Revhaug, som snakker om de tidlige tiltakene som ble gjort i kommunen.

Allerede før de nasjonale reglene kom, hadde kommunen stengt skole og barnehage, nektet innbyggere å treffes og innført noe som liknet et portforbud for inn og utkjørsel.

– Vi ber at bare en fra hver familie går på butikken og vi har stengt ned alle aktiviteter. Vi kan gå på tur, men gjerne alene. Det preger oss, men samtidig viser frostingene er stor ro og de tar det med fatning.

Når det gjelder Fossli som gikk på jobb en uke før hun ble testet, sier Revhaug at alt skal evalueres når ting ikke er like hektisk som nå.

STRENGE TILTAK: Ordfører Frode Revhaug sier tiltakene har vært strenge, men at innbyggerne har takle det på en bra måte. Foto: Morten Andersen / NRK

Mener landet bør lære av Frosta

Øystein Lie er frilanser og fotograf og bor selv i kommunen. Onsdag kveld skrev han kronikken «En bønn fra ei bygd» som ble publisert på VG sine nettsider.

Der setter han spørsmålstegn hvorfor koronatilakene praktiseres ulikt rundt om i landet.

– Det sies at vi er i den største krisen siden andre verdenskrig, noe jeg ikke har noen grunn til å betvile. Men fra en amatørs synspunkt, ser det ut som at tiltakene spriker fra kommune til kommune. Så vidt jeg vet, bryr viruset seg lite om kommunegrenser.

– Det blir et sprik mellom det at man ikke kan få forlate ei bygd, til at man kan dra på IKEA i Trondheim.

Han påpeker at han selv ikke er en ekspert, men mener Frosta kan ha gjort noe riktig.

– På Frosta har det ikke vært nye smittetilfeller på flere dager, og i Kina ser det ut som at de har noenlunde kontroll. Uten at jeg har noe kjennskap til hvordan dette viruset er og opererer, ser det ut som at tidlig innsats kan ha økt effekt, i hvert fall tidlig i pandemien, sier Lie.

SAVNER LIKE REGLER: Øystein Lie bor på Frosta og mener resten av landet bør lære av bygda. Foto: Privat

Immun

Tilbake på Frosta er Kirsten Fossli erklært frisk. Hun har fått beskjed om at hun nå er immun mot viruset, så lenge det ikke muteres, altså at viruset forandrer seg.

Likevel følger hun reglene som alle andre i samfunnet. Hun holder avstand, vasker hendene godt og tar andre forholdsregler som myndighetene har bedt oss om å gjøre.

– Kommer jeg borti noen som er smitta, kan jeg ta med smitten til andre. Så jeg har avstand til folk.

Hun syns det er viktig å vise og fortelle at det kan gå bra hvis man blir syk. Nå ber hun folk som kjenner symptomer om å ta de på alvor raskt.

– Så er det viktig at man tar det med ro, får nok hvile og væske. Ikke dra på jobb som meg, det var ikke noe smart.