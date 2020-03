Frosta var første kommune som kapslet seg inn: Nå har de åpnet grensene igjen

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Frosta kommune i Trøndelag hadde mistet kontrollen på koronaspredningen. Per dags dato er Frosta den kommunen i Norge med flest registrerte smittetilfeller per innbygger.

Som den første kommunen i Norge, vedtok de derfor svært strenge reiserestriksjoner torsdag 12. mars: Ingen fikk krysse kommunegrensa.

Målet var å kapsle seg inn, slik at smitten verken kom inn eller ut. Kun samfunnskritiske funksjoner var unntatt.

– Etter at vi har gjennomført tiltakene, føler vi igjen at vi har god oversikt og er på høyde med situasjonen, sier kommuneoverlege Arne Bye.

Fredag morgen, klokken 06.00, fikk folk for første gang på to uker ferdes over grensa igjen. I morgentimene var det mest trafikk ut.

Pendlere kunne igjen dra til jobben. Næringslivet fikk endelig frakte varer og ta på seg oppdrag utenfra.

Betyr åpningen at Frosta kommune føler seg trygge nå?

Mener de har friskmeldt halvparten

– Trygge er vi ikke. Overhodet ikke. Men vi har oversikt over situasjonen, sier ordfører Frode Revhaug.

– Faren er på ingen måte over. Dette er bare første runde, sier kommuneoverlege Bye.

Men han er komfortabel med dagens situasjon, fordi de klarer å drive smittesporing og ivareta de som er syke.

HALVPARTEN ER FRISKE: Ifølge Arne Bye har halvparten av dem som fikk påvist Covid-19 blitt friske. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Totalt har 23 personer fått påvist Covid-19 i Frosta. De siste to ukene er flere titalls personer testet. Den siste positive testen kom fredag for en uke siden.

– Og cirka halvparten av dem som har vært smittet begynner å friskne til, forklarer Bye.

Det skal imidlertid sies at de som nå regnes som friske ikke har fått ny test. Friskmeldingene er basert på hvordan hver enkelt føler seg.

Stenging fikk store konsekvenser for næringslivet

Ja, stengingen har ifølge kommunen gitt positive resultater. Men ikke utelukkende.

Ordfører Revhaug sier at en rekke bedrifter har slitt, blant annet fordi de ikke har fått fraktet varer og tjenester ut av kommunen.

Viken gartneri på Frosta leverer grønnsaker til hele landet. Det er med stor lettelse at daglig leder, Ragnhild Viken, endelig kan ta imot emballasje og driftsmidler igjen. Dette er hun avhengig av for å kunne levere varene.

Leveranser til dagligvarebutikker landet over vil mest sannsynlig fortsette som normalt fremover.

– Det betyr veldig mye for oss at grensene åpner. Og så betyr det ganske mye mentalt. Vi har vært gjennom en tøff periode. Jeg merket det allerede i går: Flere var ute og syklet og gikk tur, sier Viken.

LETTET: Ragnhild Viken sier åpningen av Frosta gjør godt både for bedriften og samfunnet generelt. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Koronakrisen har ført til at gartneriet har vært nødt til å kaste friske urter og grønnsaker. Nå som restauranter og hoteller har stengt, har gartneriet mistet om lag 25 prosent av salget.

Vil ikke ha besøk

Selv om Frosta er åpen for omverdenen, ber kommunens krisestab folk om å begrense ferdselen til helt nødvendige reiser.

Dessuten gjelder fremdeles restriksjonen om at kun ett familiemedlem får dra på butikken.

– Det er viktig å understreke at kampen for å begrense smitten overhodet ikke er over. Vi er alle i en alvorlig situasjon.

KJEMPER FORTSATT: Ordfører Frode Revhaug understreker at kampen mot korona på langt nær er over i Frosta, selv om de drastiske reiserestriksjonene er opphevet. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Revhaug understreker også at det nasjonale hytteforbudet i aller høyeste grad gjelder. Mange av kommunens 1400 hytter og spikertelt tilhører tilreisende.

– Vi vil gjerne ha besøk på Frosta – men ikke nå. Jeg håper de kommer tilbake senere.

Snur i innreiseforbudet til fjellregionen

Kommuner i Nord-Østerdal har krevd to ukers karantene for alle som kommer til fjellregionen. Nå må de snu, selv om de mener restriksjonene kan ha bidratt til at de har få smittet av koronaviruset.

19. mars brukte Rendalen, Tynset, Alvdal, Tolga og Folldal smittevernloven til å kunne stenge grensene for folk som ikke er bosatt i fjellregionen i Østerdalen. Etter ei uke der de har gått gjennom smittevernloven på nytt, innser de at de ikke kan videreføre kravet om to ukers karantene for folk som kommer fra andre kommuner.

Det gjør de før helse og omsorgsdepartementet kommer med den nye nasjonale veilederen for hvordan dette skal håndteres.

VELKOMMEN IGJEN: Tynset og de andre kommunene i Nord-Østerdal har ikke lenger påbud om karantene for å komme til kommunen. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Måtte endre på vedtaket

Selv om både justisminister Monica Mæland og helseminister Bent Høie har oppfordret kommuner til å ikke sette friske folk i karantene i to uker for at de skal kunne slippe inn i kommunen, har flere kommuner gjort nettopp det.

I Nord-Norge har flere kommuner innført en såkalt søringkarantene siden de har langt færre personer smitta med koronaviruset enn i kommuner lenger sør.

Også fylkesmann i Møre og Romsdal, Rigmor Røste, har anbefalt samtlige 26 kommuner å ilegge to ukers hjemmekarantene for de som kommer utenfra.

I fjellregionen i Østerdalen ønsket de egentlig å fortsette med karantene for folk fra andre kommuner, men valgte altså å gjøre retrett.

– Sånne hastevedtak skal helst være over en tidsbegrensa periode, begrunner ordfører på Tynset, Merete Myhre Moen.

KUNNE IKKE FORTSETTE: Ordfører på Tynset, Merete Myhre Moen sier de gjerne ville men ikke kunne fortsette med lovpålagte karanteneregler. Foto: Knut Røsrud / NRK

Etter at flere kommuner har trosset anbefalingene fra både Folkehelseinstituttet (FHI) og justis- og helseministeren, har fylkesmennene fått i oppgave å følge det opp med hvilke tiltak som er gjennomført, og oversikt over reiserestriksjoner. Grunnen er at det skal komme en nasjonal veileder på hvordan det skal praktiseres.

Jo Bjørnar Haugen ved juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Innlandet, sier at de ikke har foretatt en lovlighetskontroll av vedtaket kommunene i Nord-Østerdal. Men kommunene er gjort oppmerksomme på at smittevernloven har noen vilkår som skal oppfylles. Ut fra det, gjorde kommunene en ny vurdering.

– I utgangspunktet ønsket vi å anbefale å videreføre karantenereglene, men vi har skjønt at sånne hastevedtak helst skal være over en tidsbegrenset periode, sier Myhre Moen.

Ble positivt mottatt

Kravet om karantene for å komme til kommunen ble, ifølge Tynset-ordføreren, positivt mottatt av både innbyggerne og næringslivet. Og hun innrømmer at de ikke videreførte det både på grunn av press rundt vedtaket og muligheten for at myndighetene ville oppheve vedtakene.

– Vi mener det var riktig og viktig at vi gjorde det 19. mars. Det er kanskje derfor vi har så få smittet i vår region, sier hun.

Selv om de ikke lenger bruker loven for å få folk i karantene, har kommunene i Nord-Østerdal fortsatt en streng oppfordring og anbefaling om at de som kommer til regionen holder seg i karantene i to uker før de går ut.

Tynset-ordføreren både tror og håper at folk forstår det også nå når påska nærmer seg og folk vil besøke venner og familie i fjellregionen.