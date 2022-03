Duket for matfest i Trondheim: Blir vertsby for Bocuse d’Or Europe 2024

Det ble annonsert torsdag kveld, ved avslutningen av årets konkurranse i Budapest.

Ifølge mesterkokk Bent Stiansen er det meget stor stas at den prestisjetunge konkurransen kommer til Trondheim.

– Dette er den viktigste konkurransen innenfor matindustrien, og det vil sørge for mye oppmerksomhet til regionen. Det er like stort som å få tildelt et VM i skiskyting, sier han.

Stiansen, som til daglig driver Statholdergaarden i Oslo, er selv på plass i Budapest for å dømme årets konkurranse.

Han var den første nordmannen til å vinne den internasjonale konkurransen i Bocuse d'Or i 1993.

En ung Bent Stiansen sammen med mannen bak matkonkurransen, Paul Bocuse, i 1993, da Stiansen gikk helt til topps. Foto: LAURENT REBOURS / Ap

Flest norske medaljer

Den internasjonale konkurransen arrangeres i franske Lyon annethvert år. Siden 2008 har det også blitt arrangert regionale konkurranser i Europa, Asia, Latin-Amerika og USA.

Det er den europeiske konkurransen som skal gå av stabelen i Trondheim Spektrum i 2024.

De ti beste fra de respektive regionale konkurransene, kvalifiseres til hovedkonkurransen.

Norge er den nasjonen som har tatt flest medaljer totalt i Bocuse d'Or, med blant annet fem gull i hovedkonkurransen og fem gull i den europeiske konkurransen.

Filip August Bendi er til daglig kreativ leder ved Hotel Bristol i Oslo. I år ledet han det norske laget til en bronse i Bocuse d'Or Europe. Foto: BERNADETT SZABO / Reuters

Norges gastronomiske hovedstad

Første gang Bocuse d'Or Europe ble arrangert i 2008, var i Stavanger. Siden har konkurransen blitt arrangert i blant annet Genève, Torino, Stockholm og Brussel.

Ifølge Bent Stiansen var Stavanger et av alternativene denne gangen også, men Trondheim og Trøndelag ble valgt fordi regionen har markert seg som et matsentrum i Norge de siste årene.

Regionen har fått utmerkelsen Europeisk matregion i 2022, og Stiansen vil kalle Trøndelag for Norges gastronomiske hovedstad.

– Trondheim har tre Michelin-restauranter, og i tillegg er det mange entusiastiske produsenter i Trøndelag. Kvalitetsmatkammeret for hele Norge ligger her.

Vil gagne hele Norge

Fordi det brukes lokale råvarer, vil Bocuse d'Or Europe gi lokale matprodusenter sjansen til å få vist seg fram. Matinteresserte fra fjern og nær vil nok bli pirret til å ta turen, og derfor er jubelen ekstra høy blant dem som jobber for å fremme trøndersk mat.

– Dette betyr at vi har gjort noe riktig, sier Kristine Rise, som er prosjektleder i Oi! Trøndersk mat og drikke.

– Vi har gode forbilder innen matfaget i Trøndelag og det å få vist fram at det internasjonale miljøet også ser til Trøndelag, håper vi fører til bedre rekruttering.

Prosjektleder for Oi! Trøndersk mat og drikke, Kristine Rise, er på plass i Budapest sammen med direktør for næring, samferdsel, klima og miljø i Trondheim kommune, Kristian Dahlberg Hauge. De sier at Bocuse d'Or Europe skal utnyttes til å forsterke synligheten av trønderske produkter. Foto: Henriette Louise Krogness / Trondheim kommune

Arne Sørvik, som er daglig leder i Stiftelsen Norsk Gastronomi, mener det vil gagne hele landet å få Bocuse d'Or til Norge.

– Norge er allerede den mestvinnende nasjonen i Bocuse d'Or. Nå som konkurransen kommer til Trondheim, blir verdens gastronomiske øyne igjen vendt mot landet vårt, sier han.

– Dette er et ærefullt oppdrag, og vi gleder oss til å vise frem Trøndelag og råvarer fra regionen.