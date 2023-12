– Vi kom oss på omsider. Det var ikke så enkelt.

Det sier Åse Stene.

Ekteparet var sammen med nesten 50 andre reisende klare til å bli med hurtigruta Richard With fra Trondheim tirsdag.

– De har reist med hurtigruta også tidligere, og har hatt gode opplevelser. For første gang skulle de feire jul om bord med gode venner. Turen til Kirkenes med retur 27. desember, er noe de har sett fram til i lang tid, sier ekteparets sønn, Isak Erling Stene til NRK.

Måtte kjøre over fem timer

Men utpå dagen tirsdag, fikk de melding om at selskapet hadde informert de reisende om at turen inn til Trondheim ikke kunne gjennomføres på grunn av vanskelige værforhold.

I et reisefølge på ni, hadde tre av dem reist fra Bergen. Det var en av de tre som oppdaget at båten ikke stanset i Trondheim, og dermed kontaktet ekteparet fra Byneset.

– Jeg begynte å ringe til selskapet Hurtigruten, og fikk høre at de hadde sendt ut beskjed til alle, men det stemmer ikke. Vi fikk ikke noe i alle fall, sier Åse Stene.

Ekteparets sønn ringte derfor også til selskapet for å få vite hvordan de skulle forholde seg til situasjonen. De kunne fortelle at nærmeste anløpssted var Rørvik, en kjøretur på over fem timer fra Trondheim.

Dit måtte de komme seg på egen hånd.

– Foreldrene mine har betalt 13.000 kroner hver for denne turen. Jeg foreslo at Hurtigruten kunne organisere felles busstransport for passasjerene fra Trondheim. Men det avviste selskapet blankt. Enten måtte de komme seg til Rørvik på egen hånd, ellers kunne de få refundert billettene, sier Stene.

– Vi ble skikkelig lei oss. Vi skjønner ikke hvorfor ikke Hurtigruten ville tilby oss busskyss, som vi eventuelt kunne betalt egenandel på, sier Åse Stene.

Hurtigruten Richard With som ikke kunne gå inn til Trondheim på grunn av dårlig vær på tirsdag. Foto: Linda Bjørgan / NRK

– Ikke særlig kundevennlig

Sønnen til ekteparet innrømmer at han og foreldrene ble ganske opprørt over innstillingen til selskapet.

– Det var ikke særlig kundevennlig.

Men ifølge Stene stod Hurtigruten på sitt, og ville ikke organisere transport fra Trondheim til Rørvik.

– Løsningen for mine foreldres del, var at jeg fikk en kamerat til å kjøre dem til Rørvik tirsdag kveld. Dermed kom de seg med hurtigruta nordover fra Rørvik i natt, forteller Isak Erling Stene.

– Jeg mener informasjonen fra Hurtigruten var veldig dårlig. De skuffer eldre mennesker, og viste etter mitt skjønn en svært dårlig holdning. Hurtigruten burde skjemmes, sier Stene.

– Vi beklager

– Vi beklager at gjestene ikke fikk god nok informasjon og rask nok beskjed. Det har dessverre skjedd en serie uheldige omstendigheter og feil her som gjorde at vi ikke fikk varslet disse gjestene på en god måte, og det beklager vi. Det skulle ikke skjedd, og vi går nå opp hendelsesforløpet for å sikre at det ikke skjer igjen.

Det sier pressevakt i Hurtigruten, Tarjei Kramviken. Han sier at gjestene i slike tilfeller har krav på full refusjon eller å bli med på neste ledige avgang.

– I dette tilfellet hadde vi dessverre ikke mulighet til å sette opp buss. Vi synes selvsagt det er synd at han ikke var fornøyd med dialogen med oss og at det ikke ble satt opp buss, slik han ba om. Vi tar med oss den tilbakemeldingen.

Pressevakt i Hurtigruten, Tarjei Kramviken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Med en bismak

Da NRK snakket med Åse Stene hadde hun og reisefølget akkurat spist lunsj om bord i båten som hadde kommet seg opp til Bodø.

– Jo da, det er fint nå, men det blir med en bismak.

Hun forteller at de tidligere har vært glad i å reise med hurtigruta, og at det er trist at dette skjer.

– Det var litt skuffende synes jeg, og dårlig reklame for selskapet dessverre.