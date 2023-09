Øygruppa Risværet ligger nesten midt i leia mellom Rørvik og Leka i Nærøysund kommune. Etter en båttur på 10–15 minutter, kommer du til et lite paradis. I alle fall når været er fint.

– Målet har hele tida vært å sette det i stand slik det var i storhetstiden. Vi vil gjenskape en viktig del av historien her ute. Dette er viktig for identiteten til veldig mange her i distriktet. Det har vært et slit, men nå er drømmen vår snart oppfylt, sier Jørn Otto Røed.

Jørn Otto og Lill Tove Røed har brukt de tre siste årene til å gjenoppbygge det gamle handelsstedet Risværet i Nærøysund kommune. Foto: Espen Sandmo / NRK

– Sterkt preget av forfall

Risværet var eget samfunn med storhetstid fra 1600-tallet til 1940-tallet. Den siste fastboende flyttet i 1957, og etterpå var det litt turisme noen år.

– Men de siste 40 årene har bygningene stått tomme, og var sterkt preget av forfall da vi overtok eiendommen, fortsetter Røed.

For tre år siden stod det igjen to hus fra 1800-tallet på Risværet. Uten vinduer, dører og inventar. Familien har satset på gjenbruk av alt som var mulig å bruke igjen. Og bare tømmerkassene er igjen av selve byggene. Stedet er derfor bygd opp igjen fra grunnen av.

Jørn Otto innrømmer at det har vært tre år med knallhardt og mye arbeid. Fra hele familien.

– Ja alle har bidratt. Både jeg og kona Lill Tove, og barna Otto, Dina Emilie og Martha Julianne. Uten at alle sammen har hjulpet til, ville ikke dette vært mulig, mener han.

35.000 arbeidstimer

Familien kjøpte det gamle handelsstedet i 2020, med 85 øyer og holmer i området rundt. Eiendommen er totalt på 1600 mål, og til nå har Røed-familien brukt over 35.000 arbeidstimer for å bygge opp stedet. Mye av dette er også innleid arbeidskraft.

– Jeg vet nesten ikke hvor mye det vil koste når regnskapet skal gjøres opp, men vi snakker om mange millioner kroner, forteller han.

Lill Tove Røed har hatt ansvaret for alt det innvendige i husene på Risværet. Alt fra tapeter, til møbler og annet inventar.

– Vi har ønsket å gjenskape husene slik de må ha framstått på slutten av 1800-tallet og først på 1900-tallet, sier hun.

Slik ser finstua ut i det ene huset på Risværet. Foto: Espen Sandmo / NRK

Da styrte den rike væreieren handelsstedet Risværet. På det meste bodde det mellom 40 og 50 mennesker på øyene og holmene. Her var det butikk, bakeri, alkoholutsalg, smed og skole. I tillegg var Risværet anløpssted for Hurtigruten og mange andre båter.

Måket skit i russetida

Sønnen Otto var russ våren 2020, men på grunn av koronapandemien ble det dårlig med russefeiringen. Derfor flyttet han nærmest ut på Risværet for å starte arbeidet.

– Jeg startet med å måke ut saueskit fra husene. Det har jo gått villsau her ute i flere år. Det var skit over alt i de to husene, og jeg holdt på i noen uker bare med det. Til sammen ble det et par trailerlass. Så det ble en litt spesiell russetid, ler han.

Sønnen Otto Røed startet med å måke ut store mengder sauskit fra husene på Risværet. Foto: Espen Sandmo / NRK

I dag framstår husene og områdene rundt nærmest herskapelig. Det er høy standard både på bygninger og på områdene rundt. Målet er å ha stedet klart til neste års turistsesong.

– Ja, vi satser på turisme i årene som kommer. I tillegg til spesielle arrangementer av ulike slag. Vi har bevillingene i orden og egen restaurant, sier Jørn Otto Røed.

Lokker turister med stillhet

Den forrige serveringsbevillingen på Risværet ble skrevet ut av Kong Oscar i 1845. Så det var kanskje på tide med en ny, snart 180 år senere.

– Jeg tror stillheten her ute på øyene vil trekke mange turister hit. Her kan de reise ut og slippe unna hverdagens stress, mas og jag. Konseptet vårt er en reise tilbake i tid, der du kan oppleve slik det var i storhetstiden på Risværet.

– Når du ser hvor fint det har blitt, så skulle jeg gjerne vært en av gjestene her ute, ler Lill Tove Røed.

Dette huset på Risværet er klar til å ta imot turister i 2024. Foto: Espen Sandmo / NRK

– Reiseliv på sitt beste

Katrine Mosfjeld er leder for forbrukermarkedsføring i Visit Norway, og gleder seg over satsingen til familien Røed på Risværet.

– Dette er reiseliv på sitt beste. Det å blåse liv i mindre steder, og skape arbeidsplasser. Det er sånn vi ønsker det, sier hun til NRK.

Norge har verdens nest lengste kystlinje etter Canada, og Mosfjeld tror nettopp turisme her blir veldig viktig i årene framover.

– Kombinasjonen av store naturopplevelser, ekte kulturhistorie, og gode måltider er viktig for å nå ut til kjøpesterke målgrupper. Denne typen opplevelser har et klart internasjonalt potensial, men vi tror også det vil være mulig å tilrettelegge det for nordmenn, sier Katrine Mosfjeld i Visit Norway til NRK.

Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv tror norsk kystturisme vil vokse de neste årene. Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Direktør Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv er enig.

– Turisme langs kysten er populært. Spesielt i Norge, og blant turister fra Tyskland, Nederland, Sverige og Danmark. Alle tilbakemeldinger viser at turisme på fyr, fiskevær og på små øyer hvor det er få turister, er etterspurt. Vi mener denne form for kystturisme kommer til å vokse, sier han til NRK.