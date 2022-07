For de aller fleste er dagen derpå et lite mareritt. Du kaldsvetter, har fylleangst og hodet dundrer. Kvalmen sitter løst.

Hva om en enkel tablett kunne ha fjernet denne styggedommen på et blunk?

Nå har kanskje mirakelkuren kommet.

En ny pille som skal forhindre bakrus, er nemlig på markedet. Og med et klikk på internett kan man nå «kjøpe seg fri» fra den våte kvelden i forkant.

Men fungerer virkelig noe slikt? Nja, er svaret fra eksperter NRK har snakket med.

Må tas i forkant av festen

Den nye pillen sies å bryte ned opptil 70 prosent av alkoholen i kroppen etter kun én time.

Det betyr at dersom man drikker 50 milliliter (ml) med brennevin, som inneholder 20 milliliter ren alkohol, vil kun seks milliliter av denne alkoholen faktisk nå blodet ditt.

Selskapet som lager pillen, anbefaler at man tar to av dem i god tid før alkoholen skal inntas. Virkestoffene vil da bryte ned alkoholen i tarmen, før den når leveren og blodet.

Men gründerne bak det nye produktet forsikrer at tablettene ikke skal hindre deg i å bli full.

– Det virker mot bakrus

Det probiotiske kosttilskuddet inneholder to tarmvennlige bakterier, kalt Bacillus subtilis og Bacillus coagulans. De er produsert ved hjelp av fermentert riskli.

Disse bakteriene bryter normalt alkohol ned til vann og karbondioksid.

Jørgen Gustav Bramness er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Han har lite tro på mirakelpiller, men sier at dette produktet vil forhindre bakrus.

– Det er helt sant at den forebygger bakrus. Men det kommer nok med en viss bismak for de fleste alkoholbrukere. For grunnen til at denne kapselen forhindrer deg i å bli fyllesyk, er jo at du får mindre promille, sier han til NRK.

– Vanligvis ønsker jo de fleste å kurere bakrusen etter at de har oppnådd en viss promille. Men tar du denne pillen så får du jo ikke denne promillen, og derfor heller ikke bakrusen, fortsetter han.

Bramness forteller at andre studier også har vist det samme. At ting som forebygger bakrus også egentlig forebygger selve rusen.

Seniorforsker Jørgen Bramness mener piller som skal kurere bakrus og fyllesyke har en ting til felles: – Ingen av dem fungerer. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Hva er poenget?

Bakrus er faktisk noe forskere vet overraskende lite om, selv om fenomenet har vært kjent siden steinalderen. Men det man vet er at alkoholen herjer med kroppen og får den ut av balanse.

Man vet også at bakrus ødelegger for søvn.

– Bakrus er en komplisert og flerdimensjonal tilstand. Det er mange grunner til at vi blir bakfulle, og alle disse effektene jobber sammen. De gir oss de kjipe følelsene av å være bakfull, sier Alexander Sandtorv.

Han er kjemiker og forfatter, og veldig skeptisk til det nye produktet.

I likhet med Bramness mener han kosttilskuddet vil føre til at rusen av alkoholen mer eller mindre uteblir.

– Når alkoholen ikke når blodet, blir man heller ikke full. Eller i alle fall full i mindre grad. Så da stiller jeg spørsmål med hva poenget er.

Alexander Harald Sandtorv er kjemiker og forfatter. Han sier det er enkelt å bli bakfull, men at forskningen fremdeles ikke gir oss svar på hva som skjer i kroppen. Ikke på detaljnivå. Foto: Emil W. Breinstein

Ble testet på 24 voksne mennesker

I forkant av at det nye produktet ble sluppet på markedet, ble det gjennomført en mindre klinisk studie.

Her deltok 24 hvite, voksne personer. Noen av deltagerne fikk to av de aktuelle pillene daglig i en uke, mens de resterende fikk piller i form av placebo.

Deretter ble deltagerne bedt om å drikke en liten mengde alkohol (mellom 50 og 90 ml brennevin). Mengden var basert på egen vekt. Promillen ble så testet de neste to timene.

Forskerne fant at i løpet av de første 60 minuttene var mengden alkohol i blodet 70 prosent lavere hos de som brukte det nye kosttilskuddet, som har fått navnet Myrkl.

Håkan Magnusson er administrerende direktør for det svenske selskapet bak pillen. Han mener produktet er en «gamechanger»

– Dette er, for første gang i historien, et forbrukerprodukt som er effektivt i å bryte ned alkohol.

Fakta om alkoholpromille Ekspandér faktaboks * Mengden alkohol i blodet regnes i promille. 1 promille tilsvarer 1 gram alkohol per liter blod. * Promillen måler hvor påvirket man er og kan måles nøyaktig på pusten og i blodet. * Hvor sterk alkoholdrikk du drikker, hvor fort du drikker og om du drikker på tom mage avgjør promillen, i tillegg til kroppsstørrelse og kjønn. * Slik påvirkes kroppen av promillenivået: * 0,2 promille: Øyets evne til å fokusere hurtig og omstille seg fra lys til mørke reduseres. * 0,5 promille- 1 promille: Evnen til å oppfatte situasjonen og reagere presist på den begynner å reduseres. Man blir mer kritikkløs og risikovillig. Nedsatt koordinasjonsevne og økt reaksjonstid. * 1,0 promille: Balansen blir dårligere, det oppstår snøvlete tale og kontroll med bevegelser forverres. Man blir trøtt og sløv og kan bli kvalm. * 1,5 promille: De fleste får problemer med hukommelsen. Hukommelsesproblemene øker med stigende promille. Bevegelsesevnen nedsatt. * 2,0 promille: Forgiftningssymptomer, ingen selvkontroll. * 3,0 promille: Ingen kontroll over urinblæren, fare for bevisstløshet. Pustesenteret i hjernen kan hemmes. Oppkast er vanlig. Promille over 3 kan være dødelig. * Risiko for død øker sterkt hvis man samtidig har brukt beroligende midler, sovemidler, smertestillende midler, midler mot epilepsi eller andre medikamenter som har sløvende eller dempende virkning på hjernen. Kilde: NTB

Kan hjelpe folk som sliter med å si nei

Kjemiker Alexander Sandtorv mener derimot det er flere svakheter ved studien.

– Det er snakk om veldig få deltagere. Studien viser at de som tar tilskuddet har lavere absorpsjon av alkohol i magen. Det viser ikke at produktet hjelper mot bakrus (det har ikke studien sett på), eller at forskjellen i promille mellom de som tar og ikke tar tilskudd, er relevant i virkeligheten.

Seniorforsker ved FHI, Jørgen Gustav Bramness, mener likevel man kan finne noen positive argumenter for et slikt produkt.

Spesielt for folk som sliter med å si nei takk til en fest.

– Da kan du sitte å drikke å være sosialt med, men du oppnår mindre promille. Det kan jo være gunstig for noen, som sliter med å si nei til alkohol. Om man tar dette tilskuddet så får man mindre alkohol i kroppen og kanskje færre problemer knyttet til rus, sier Bramness.